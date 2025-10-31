Названа дата похорон звезды театра Вахтангова Анатолия Меньщикова

31 октября 2025, 05:59

Похороны заслуженного артиста РФ Меньщикова состоятся 3 ноября

Анатолий Меньщиков (РИА Новости / Владимир Федоренко)

Прощание с заслуженным артистом РФ Анатолием Меньщиковым пройдет 3 ноября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщил директор учреждения Кирилл Крок.