Названа дата похорон звезды театра Вахтангова Анатолия Меньщикова
Прощание с заслуженным артистом РФ Анатолием Меньщиковым пройдет 3 ноября в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщил директор учреждения Кирилл Крок.
Церемония начнется в 10:00 в Большом фойе театра. Похороны артиста запланированы на тот же день на Троекуровском кладбище.
Меньщиков ушёл из жизни в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Творческий путь артиста неразрывно связан с театром Вахтангова. Одной из самых запоминающихся его работ стала роль унтер-офицера Лорио в спектакле «Мадемуазель Нитуш». В этой постановке Меньщиков воплотил образ человека, который, потеряв любовь молодости, хранил её в своём сердце до конца дней.
Руководство театра выразило глубокие соболезнования родным, близким и многочисленным поклонникам таланта артиста, чей уход стал большой утратой для отечественного театрального искусства.
