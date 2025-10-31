Звезда фильма «Социальная сеть» станет донором почки для незнакомца

31 октября 2025, 00:56

Актёр Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомцу

Джесси Айзенберг (Telegram / @ostorozhno_novosti)

Известный голливудский актёр Джесси Айзенберг принял решение стать донором почки для незнакомого человека. Об этом он сообщил во время участия в популярном утреннем шоу Today.





Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана во время беседы с ведущим, который отметил активную позицию актёра в поддержке донорства крови, неожиданно объявил о своём намерении совершить альтруистическое пожертвование почки через шесть недель. На удивлённые вопросы участников шоу актёр ответил:



«Не знаю, почему я это делаю. Меня просто заразил этот "вирус донорства крови". Да, мне это действительно нравится», — сказал артист.