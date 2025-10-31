Звезда фильма «Социальная сеть» станет донором почки для незнакомца
Актёр Джесси Айзенберг пожертвует почку незнакомцу
Известный голливудский актёр Джесси Айзенберг принял решение стать донором почки для незнакомого человека. Об этом он сообщил во время участия в популярном утреннем шоу Today.
Звезда фильмов «Социальная сеть» и «Иллюзия обмана во время беседы с ведущим, который отметил активную позицию актёра в поддержке донорства крови, неожиданно объявил о своём намерении совершить альтруистическое пожертвование почки через шесть недель. На удивлённые вопросы участников шоу актёр ответил:
«Не знаю, почему я это делаю. Меня просто заразил этот "вирус донорства крови". Да, мне это действительно нравится», — сказал артист.Планируемое пожертвование, которое состоится в середине декабря, актёр назвал практически безрисковым и крайне важным шагом. По его словам, идея стать донором пришла к нему ещё десять лет назад, однако тогда он не смог реализовать своё намерение из-за отсутствия ответа от соответствующей организации.
Айзенберг подчеркнул, что его поступок поможет человеку, нуждающемуся в пересадке почки, но не имеющему подходящих родственников или знакомых для донорства. Актёр надеется, что его пример вдохновит других людей на подобные альтруистические поступки.