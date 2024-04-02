В распоряжение подмосковного регоператора поступят два маневренных мусоровоза

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Два небольших высокоманевренных мусоровоза получит в ближайшую неделю региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоПромСервис», новая техника сможет добираться даже до тех контейнеров, которые расположены в глубине заставленных машинами дворов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Высокоманевренные мусоровозы HIDRO-MAK на шасси КАМАЗ Компас 9 будут работать в условиях плотной многоэтажной застройки в городских округах Химки и Солнечногорск, где очень узкие и запаркованные внутридворовые проезды», — говорится в сообщении.Объем кузова новых мусоровозов составляет восемь кубометров. Они оснащены прессом, позволяющим уплотнить отходы в шесть раз. Кроме того, машины оборудованы механическим кантователем контейнеров, справляющимся с ёмкостями самого разного объёма: от 120 литров до евроконтейнера объёмом в 1,1 кубометра.
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