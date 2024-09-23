В Подмосковье перед стартом отопительного сезона осталось проверить 3% теплосетей

Фото: МинЖКХ МО
В Московской области в преддверии старта отопительного сезона проверили 97% тепловых сетей. Это 10 103 км из 10 440 км сетей региона, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ региона.
Гидравлические испытания стартовали 5 апреля. Специалисты провели без малого 3,5 тыс. выездов для проверки и испытаний тепловых сетей. Полностью проверку завершили 46 муниципалитетов. В оставшихся шести городских округах проверено более 90% теплосетей. Процесс подготовки продолжается в следующих муниципалитетах: Солнечногорск, Дубна, Можайский, Щёлково и Пушкинский.
По данным министерства, за весь период проверок было выявлено 1880 утечек. Это позволит устранить проблемы до начала отопительного сезона.
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«Подготовка к зимнему периоду в Подмосковье – на финишной прямой. Мы протестировали уже 97% тепловых сетей и продолжаем работу, чтобы предстоящая зима прошла без перебоев и аварий в сфере теплоснабжения», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
По данным министерства, за весь период проверок было выявлено 1880 утечек. Это позволит устранить проблемы до начала отопительного сезона.
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Лора Луганская