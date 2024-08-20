Названа достойная зарплата у россиян

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Согласно результатам исследования, проведённого финансовым маркетплейсом «Сравни», около половины опрошенных россиян считают достойным уровнем заработной платы сумму от 100 000 до 200 000 рублей. Об этом информирует РБК.
«Сумму в пределах 100-200 тысяч рублей выбрали 48% опрошенных», — отмечается в публикации.
Более двух третей опрошенных (69%) признали, что возможность зарабатывать больше является важным фактором при выборе профессии. Также 80% участников исследования выразили готовность к обучению и повышению квалификации для увеличения своего дохода.
По данным РИА Новости, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года увеличилась и достигла 80,6 тысяч рублей. Однако в разных отраслях и городах ситуация отличается. Наибольшие зарплаты зафиксированы в банковской сфере (294 тысячи рублей), среди государственных служащих (209 тысяч рублей) и в добывающей отрасли (443 тысячи рублей) в Москве, Салехарде и Южно-Сахалинске соответственно.
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Дарья Осипова