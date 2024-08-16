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Правительство России увеличило зарплаты федеральных чиновников

Мишустин на 5,1% увеличил зарплаты федеральных чиновников
16 августа 2024, 12:35
Фото: iStock/Yury Gubin

Фото: iStock/Yury Gubin

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат работников федеральных государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Отмечается, что с 1 октября текущего года зарплаты данной группы населения будут увеличены на 5,1%.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение касается преподавателей государственных вузов, медицинских работниках клинических центров, работников гидрометеорологической службы и др. Также речь идёт о гражданском персонале силовых структур, таких как МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардия.



Также в пресс-службе Минтруда уточнили, что повышение окладов предусмотрено в принятом ранее законе о федеральном бюджете на текущий год.

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#правительство
#россия
#михаил мишустин
#зарплата
В Мытищах собрали более 8 тонн гуманитарной помощи для курян
16 августа 2024, 13:05

Фото: пресс-служба правительства МО

Свыше восьми тонн гуманитарной помощи собрали в городском округе Мытищи для жителей Курской области, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«У нас 15 волонтёрских организаций собрали свыше 8 тонн гуманитарной помощи, которую уже передали на эти территории. Мы также взаимодействуем с пунктами временного размещения, которые расположены в Московской области», — сказала Юлия Купецкая.
Глава округа отчиталась также о подготовке муниципалитета к холодам. В частности, она сообщила, что готовность теплосетей на сегодняшний день составляет 98%, кроме того, паспорта готовности к отопительному сезону получили 63% многоквартирных домов.

Ещё одной темой встречи стало благоустройство. Работы ведутся в парке Ветеранов, а также в четырёх скверах. Планируется также благоустройство набережной Яузы, сквера у театра «ФЭСТ» и третий этап благоустройства мытищинского лесопарка.

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#мытищи
#гуманитарная помощь
#курская область
#благоустройство
#юлия купецкая
#отопительный сезон
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Кинолог назвал ситуации, при которых собака может забыть человека
Кинолог Голубев: собака будет помнить хозяина, который вызывал у нее страх
16 августа 2024, 12:53

Фото: iStock/PavelRodimov

Каждому владельцу собаки хочется думать, что его пес будет помнить его, даже если им придется разлучиться на долгое время. Есть множество фильмов и книг, в которых рассказывают о долгожданной встрече с потерявшейся собакой, которая из толпы узнает хозяина. Так ли это на самом деле?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что питомец все-таки может забыть хозяина, если не будет с ним встречаться время от времени.

«Когда эмоциональные ассоциации с ним очень слабые, а новые, напротив, очень сильны. Это позволяет собакам достаточно легко адаптироваться к новым условиям жизни», — прокомментировал эксперт.

Как работает память у собак


Принцип работы памяти схож с человеческим, он основан на функционировании и взаимодействии нейронов в мозге. Но, не смотря на нашу схожесть, не стоит думать, что питомец мыслит, как человек, этот процесс устроен иначе.
У собаки есть несколько видов памяти: ассоциативная и эпизодическая. Благодаря ассоциативной памяти собаки могут, например, запоминать команды, потому что связывают действие и последующее событие между собой.
С помощью эпизодической памяти собаки запоминают негативный или позитивный опыт, для них он будет эмоционально окрашен, поэтому и запечатлен в памяти.

Может ли собака забыть хозяина


Собака может забыть человека с течением времени. Это может произойти из-за длительной разлуки, а также слабых эмоциональных ассоциаций у животного с хозяином и сильных новых ассоциаций с другим человеком. Такой принцип работы памяти у питомца позволяет ему быстро и легко адаптироваться к новым условиям жизни.

Однако не нужно думать, что собака так легко забудет хозяина. Питомцы могут долго помнить то, что несет для них сильную эмоциональную окраску. Если у хозяина и собаки есть хороший контакт, питомец привязан к своему надежному хозяину, то не сможет забыть его на второй день отсутствия. Так же хорошо собака будет помнить и того хозяина, который вызывал у нее сильное состояние тревоги и страха.

При этом, если ситуация сложится так, что собака попадет в новую семью, то, окруженная любовью, заботой и комфортом, она будет рада жить с новыми владельцами. Это произойдет при условии, что у питомца нет гиперпривязанности к старому хозяину (что является нездоровым типом привязанности, и возникает у тех собак, которые не прошли все этапы социализации).

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#игры
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Из аварийных домов в Мытищах переселят более 300 семей
16 августа 2024, 12:52

Фото: пресс-служба правительства МО/Антон Чернов

314 семей планируется расселить из аварийных домов в городском округе Мытищи до конца текущего года, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В прошлом году мы расселили практически 300 семей из 19 домов аварийных домов, в этом году расселяем 314 семей из 14 домов, расселение ещё 12 домов запланировано на 2025 год», — сказала Юлия Купецкая.
В настоящее время в перечень аварийного и ветхого жилья в Мытищах входит немногим более 200 домов. Глава округа отметила, что от аварийного фонда планируется полностью избавиться за ближайшие пять, а от ветхого жилья — в течение семи лет.

Строительство новых домов для переселенцев ведётся в рамках договоров о комплексном развитии территории. Сейчас в округе заключено 25 таких договоров, ещё один будет заключён до конца текущего года и ещё шесть — в будущем году.

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#мытищи
#юлия купецкая
#аварийное жильё
#ветхое жильё
#расселение
#переселение
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В Мытищах к началу учебного года откроют семь новых школ и детсадов
16 августа 2024, 12:35

Фото: пресс-служба правительства МО

Четыре новые школы и три детских сада откроются в городском округе Мытищи с началом учебного года, ещё несколько учебных заведений будет открыто до конца декабря. Об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В этом году у нас большой прорыв в строительстве школ и дошкольных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы к началу учебного года, а три школы и один детсад введем в эксплуатацию до конца 2024 года», — сказала Юлия Купецкая.
Она отметила, что новые школы рассчитаны в общей сложности на более чем 8 тысяч учеников, а детские сады — на 1340 воспитанников.

Юлия Купецкая также сообщила, что в настоящее время ещё в шести образовательных учреждениях ведётся ремонт: это четыре школы и два дошкольных отделения.

В ходе встречи была также поднята тема обеспечения жителей Мытищ медицинским обслуживанием. Глава округа отметила, что в микрорайоне Пироговский в начале года была открыта поликлиника на 200 посещений в смену, в деревне Сухарева до конца года заработает новая подстанция скорой помощи, а в будущем году на территории жилого комплекса «Новое Медведково» начнётся строительство поликлиники на 318 посещений в смену.

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#мытищи
#юлия купецкая
#строительство
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В Мытищах до конца года откроют движение по двум важным дорогам
16 августа 2024, 12:18

Фото: пресс-служба правительства МО

Два значимых для городского округа Мытищи дорожных объекта введут в эксплуатацию до конца текущего года, об этом доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Юлия Купецкая, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Мытищах очень большой запрос на преобразование транспортной инфраструктуры. Дороги — самая чувствительная тема», — отметил Андрей Воробьёв.
Юлия Купецкая сообщила, что в декабре этого года будут введены в эксплуатацию реконструированный участок Пироговского шоссе и автодорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка», которая станет частью Мытищинской хорды.

«Два наших самых главных транспортных объекта — это Пироговское шоссе, где сейчас проводится реконструкция, и концессионная дорога — трасса к Болтино. Планируем их открыть к концу года», — сказала Купецкая.
Она также добавила, что власти Мытищ совместно со специалистами областного Минтранса работают над развитием транспортной инфраструктуры округа, в частности, планируется построить не менее четырёх новых развязок, чтобы разгрузить новые микрорайоны.

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#мытищи
#дороги
#строительство
#ремонт дорог
#андрей воробьёв
#юлия купецкая
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В Подмосковье запустили сбор средств для эвакуированных из Курской области
16 августа 2024, 12:02

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Сбор средств для эвакуированных жителей Курской области запустили в Подмосковье в рамках региональной акции «Доброе дело», сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры Подмосковья».
«Собранные средства будут использованы для покупку медикаментов для эвакуированных, а также на средства личной гигиены и одежду для детей», — говорится в сообщении.
Полная информация и ссылки на активные сборы размещены на сайте «Волонтёров Подмосковья» по ссылке.

Акция «Доброе дело» стартовала в Московской области в 2022 году, изначально она была направлена на помощь людям в зоне специальной военной операции. Акцию поддержал губернатор региона Андрей Воробьёв. Сейчас акция включает в себя также помощь жителям Курской и Белгородской областей.

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#гуманитарная помощь
#курская область
#доброе дело
#волонтеры
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье заработал Единый центр управления газоснабжением региона
16 августа 2024, 11:48

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Единый центр управления газоснабжением начал работать в Московской области, в его базу данных включена вся информация по снабжению региона этим ресурсом, строительству газовых сетей и техобслуживанию оборудования, сообщает пресс-служба подмосковного министерства энергетики.
«Мы продолжаем совершенствовать управление газоснабжением региона. Для этого создан Единый центр управления, который позволит максимально оперативно в онлайн-режиме контролировать такие важные процессы, как проведение работ на объектах газового хозяйства, транспортировку и поставку газа», — сказал вице-губернатор региона — глава областного Минэнерго Евгений Хромушин.
Он добавил, что новый центр управления позволит улучшить газоснабжение региона и упростит взаимодействие с жителями в вопросах газификации.

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#московская область
#подмосковье
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В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея
16 августа 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство нового корпуса физико-математического лицея в Сергиевом Посаде завершено, в настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новом корпусе смогут учиться 525 ребят с пятого по одиннадцатый классы. В здании находится 42 учебных кабинета, а также лаборатории для занятий химией, физикой и биологией, кабинеты для дистанционных уроков, актовый и спортивный залы, а также библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной», — говорится в сообщении.
На территории рядом с новым корпусом обустроено футбольное поле, игровые площадки и учебно-опытная зона. Кроме того, есть места для парковки автомобилей.

Корпус заработает с начала учебного года.

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В Подмосковье запустили проактивное информирование о назначении льгот
16 августа 2024, 11:03

Фото: iStock/seb_ra

Уведомления о мерах социальной поддержки, назначенных проактивно, без подачи заявлений, теперь будут поступать пользователям подмосковного портала госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Принцип работы новой функции очень простой. Человек в любое время предоставляет документ, подтверждающий льготный статус, а также даёт согласие на проактивное оказание госуслуг. Как только наступает событие, в связи с которым у жителя появляется право на социальную помощь, меры поддержки назначаются автоматически, а пользователь получает уведомление об этом», — объяснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Например, если ветераны труда заранее предоставят удостоверение о ветеранском статусе, то по достижении пенсионного возраста они автоматически получат компенсацию на оплату ЖКУ и будут проинформированы об этом. Для получение такого рода уведомлений следует оставить заявку по ссылке.

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