Правительство России увеличило зарплаты федеральных чиновников

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении зарплат работников федеральных государственных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
Отмечается, что с 1 октября текущего года зарплаты данной группы населения будут увеличены на 5,1%.
В ведомстве подчеркнули, что нововведение касается преподавателей государственных вузов, медицинских работниках клинических центров, работников гидрометеорологической службы и др. Также речь идёт о гражданском персонале силовых структур, таких как МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардия.
Также в пресс-службе Минтруда уточнили, что повышение окладов предусмотрено в принятом ранее законе о федеральном бюджете на текущий год.
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В ведомстве подчеркнули, что нововведение касается преподавателей государственных вузов, медицинских работниках клинических центров, работников гидрометеорологической службы и др. Также речь идёт о гражданском персонале силовых структур, таких как МЧС, МВД, Минобороны и Росгвардия.
Также в пресс-службе Минтруда уточнили, что повышение окладов предусмотрено в принятом ранее законе о федеральном бюджете на текущий год.
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Анастасия Чинкова