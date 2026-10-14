Названа единственная возможная причина гибели Земли
Ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА при Калифорнийском технологическом институте, доктор физико-математических наук Вячеслав Турышев считает, что гарантированную угрозу существованию Земли несет лишь будущая гибель Солнца. Об этом сообщает KP.RU.
По оценке астрофизика, такой сценарий находится крайне далеко во времени — примерно через миллиард лет. До этого планете не грозит неминуемый конец из-за климатических изменений, дефицита ресурсов, роста населения или даже ядерного конфликта.
Турышев подчеркнул, что изменения климата требуют внимания, однако не служат основанием для срочного переселения людей за пределы Земли. Между природными переменами и необходимостью покинуть планету, по его словам, лежит огромный путь.
Ученый допускает появление человеческих поселений за пределами Земли в обозримом будущем. При этом он не считает, что человечеству придется массово искать новый дом в космосе.
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