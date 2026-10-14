Названа единственная возможная причина гибели Земли

14 октября 2026, 07:25

Гибель Солнца может стать единственным, что гарантированно убьет Землю

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Ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА при Калифорнийском технологическом институте, доктор физико-математических наук Вячеслав Турышев считает, что гарантированную угрозу существованию Земли несет лишь будущая гибель Солнца. Об этом сообщает KP.RU.