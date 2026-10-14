В России сократят объем внеурочной деятельности для старшеклассников

14 октября 2026, 03:56

В РФ предельный объем внеурочной деятельности для 10–11 классов снизится на 20 часов

Фото: iStock/hxdbzxy

В 10–11 классах российских школ максимальную внеурочную нагрузку сократят на 20 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновлённый ФГОС, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.