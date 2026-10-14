В России сократят объем внеурочной деятельности для старшеклассников
В 10–11 классах российских школ максимальную внеурочную нагрузку сократят на 20 часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обновлённый ФГОС, который вступит в силу с 1 сентября 2027 года.
Согласно новому федеральному образовательному стандарту среднего общего образования, утверждённому приказом Минпросвещения, предельный объём внеурочной деятельности для старшеклассников составит 680 часов за два года обучения. Ранее предусматривался лимит в 700 часов.
Внеурочную деятельность организуют по нескольким направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному и общекультурному.
Школьники смогут по выбору участвовать в художественных, культурологических, филологических и хоровых студиях, сетевых сообществах, спортивных клубах и секциях, конференциях, олимпиадах, военно-патриотических объединениях, экскурсиях, соревнованиях, поисковых и научных исследованиях, общественно полезных практиках.
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