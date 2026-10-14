Названы самые бесполезные анализы

14 октября 2026, 07:24

Врач назвал анализы на инсулин и кортизол малополезными без показаний

Фото: iStock/YakobchukOlena

Врач-терапевт «Инвитро» Дмитрий Бессуднов предупредил, что анализы на инсулин и кортизол часто не помогают оценить здоровье, если человек сдает их без назначения специалиста.