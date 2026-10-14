Названы самые бесполезные анализы
Врач-терапевт «Инвитро» Дмитрий Бессуднов предупредил, что анализы на инсулин и кортизол часто не помогают оценить здоровье, если человек сдает их без назначения специалиста.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что определение уровня инсулина не используют для обычной диагностики диабета или оценки инсулинорезистентности. Показатель меняется в течение дня, а единственный результат не дает полной картины. При уже выявленных нарушениях такой тест обычно не меняет схему терапии.
Самостоятельно проверять кортизол при усталости, тревоге или наборе веса тоже не стоит. Концентрация гормона зависит от времени суток, физической нагрузки и множества повседневных факторов. Даже небольшая активность перед забором крови способна повлиять на цифры.
Исследование кортизола требуется при конкретных подозрениях, включая синдром Кушинга, болезнь Аддисона и надпочечниковую недостаточность. Бессуднов посоветовал перед сдачей любого анализа уточнить у врача, как его результат повлияет на дальнейшее обследование или лечение.
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