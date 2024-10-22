В подъездах Подмосковья с начала года более 3,7 тыс. раз ликвидировали вредителей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В подмосковных подъездах с начала года решили свыше 3,7 тыс. задач по ликвидации грызунов и насекомых‑вредителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дезинсекция и дератизация мест общего пользования – обязанность управляющей организации. С начала года в многоквартирных домах Подмосковья коммунальщики под контролем инспекторов министерства отработали 3,7 тыс. заявок жителей по ликвидации грызунов и насекомых в подъездах. Это позволило не допустить размножения вредителей и обеспечить безопасность жильцов», – отметили в ведомствеЖителям напомнили, что, если в местах общего пользования завелись вредители, следует обращаться в свою управляющую организацию. Если же УК бездействует, нужно связаться с территориальными отделами министерства.
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Лора Луганская