Названо крупнейшее месторождение алмазов в России
Минприроды России представило информацию о крупнейших алмазных месторождениях страны. Сведения опубликовало РИА Новости.
Основная часть запасов сосредоточена в Республике Саха (Якутия). Там расположены три ключевые кимберлитовые трубки. Лидером по объёму ресурсов остаётся трубка «Мир»: её запасы достигают 194,1 миллиона карат, что соответствует 20,5 % от общероссийских показателей. На втором месте — «Удачная» с 179,6 миллиона карат (19 % от запасов страны). Третью позицию занимает трубка «Юбилейная», где залегает 95 миллионов карат алмазов.
За пределами Якутии самым крупным считается месторождение имени М. В. Ломоносова. Этот объект находится в Архангельской области. Его запасы оцениваются в 52,2 миллиона карат.
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