Названа лучшая незамерзайка на зимний период

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Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин заявил, что для зимнего периода лучше всего подходит для автомобиля незамерзающая жидкость на основе метанола.
«Сегодня в России официально продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта. Он хуже всего подходит для использования, так как имеет неприятный запах и у нее ухудшается вязкость при температуре -20°C. Метанол же во все времена был разрешен в холодных странах Скандинавии, а также Канаде», — пояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.
До этого кузбасских водителей предупредили об опасной ситуации на дорогах региона. Так, ещё с утра на некоторых трассах выпал снег, а также было зафиксировано ухудшение видимости. Сотрудники ГИБДД Кузбасса попросили автомобилистов снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями, отказываться от резких манёвров и обгонов.
«Быть предельно внимательными и осторожными!» — приводит «Сiбдепо» сообщение ГИБДД.
Ранее подмосковным водителям рекомендовали не затягивать со сменой летней резины на зимнюю.
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Мелисса Тимофеева