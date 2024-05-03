Названа лучшая защита дачи от воров

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Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что лучшей защитой дачи от грабителей являются сигнализация и видеокамеры.
Также помочь могут и датчики движения.
Ранее Никита Чаплин заявлял, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.
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«Установите сигнализацию с датчиками высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях, подключите систему к гаджету. Установите светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они включаются автоматически, если кто-то приближается к вашему участку. Яркое освещение отпугивает воров и создаёт видимость, что на территории есть люди», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.
Ранее Никита Чаплин заявлял, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.
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Мелисса Тимофеева