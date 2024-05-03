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Названа лучшая защита дачи от воров

Депутат Чаплин рекомендовал оснастить дачу сигнализацией и видеокамерами
03 мая 2024, 19:01
Фото: iStock/Alexxusot

Фото: iStock/Alexxusot

Депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что лучшей защитой дачи от грабителей являются сигнализация и видеокамеры.
Также помочь могут и датчики движения.

«Установите сигнализацию с датчиками высокой чувствительности на дверях дома, окнах и вентиляционных отверстиях, подключите систему к гаджету. Установите светильники с датчиками движения вокруг дачи. Они включаются автоматически, если кто-то приближается к вашему участку. Яркое освещение отпугивает воров и создаёт видимость, что на территории есть люди», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Чаплин.



Ранее Никита Чаплин заявлял, что борщевик от других растений отличают зубчатые листья.

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#освещение
#никита чаплин
#дачи
#безопасность
Школьники с лесничими защитили от разрушений муравейники Наро-Фоминска
03 мая 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Юные лесоводы из школьного лесничества «Планета», организованного в Каменской средней школе, совершили познавательную прогулку в лес. Их сопровождали сотрудники Каменского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала Мособллеса, сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
«Лесничие-наставники рассказали об уникальных местах на территории лесного фонда и об их обитателях, в том числе о муравьях. Они подчеркнули, что муравейники нуждаются в охране от разрушений, которые происходят из-за человека, животных и птиц. Муравьиные дома часто повреждает и транспорт. Ребята прониклись сочувствием к крохотным санитарами леса и поняли, почему эти полезные насекомые нуждаются в нашей защите», – говорится в сообщении.
В Комитете лесного хозяйства Московской области добавили, что дети с наставниками оградили два небольших муравейника, чтобы предотвратить возможные разрушения.

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#московская область
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Россиянам назвали неочевидный продукт, улучшающий потенцию
03 мая 2024, 18:47

Фото: istock / grinvalds

В эфире программы «Жить здорово!» врачи Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали продукт, который способен улучшить потенцию.
Специалисты рекомендовали мужчинам употреблять сельдь. Этот вид рыбы имеет большое количество витамина D, который отвечает за уровень тестостерона в мужском организме.

Кроме того, рыба – источник важного элемента омега-3. Это вещество позволяет сохранить качество сосудов, которые оказывают немалое влияние на эрекцию.

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Российские срочники вышли на весельной лодке в море в Крыму и пропали
Глава Северной Осетии: трое срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали
03 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/ysuel

Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Меняйло рассказал, что к нему обратились матери пропавших россиян. По данным МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые сообщили экстренным службам о произошедшем.

Согласно информации главы республики, в настоящее время поиски не дали результатов. Меняйло добавил, что все необходимые меры предпринимаются для нахождения пропавших военных.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российские врачи рассказали, как правильно готовиться к пикнику
Химкинские врачи рассказали, как готовить продукты на пикник
03 мая 2024, 18:36

Фото: iStock/Harbucks

Впереди солнечные дни и длинные майские выходные. Обычно в эти дни хочется больше находиться на свежем воздухе, например, пикник.
Как подготовиться к пикнику, чтобы воспоминания были только приятными, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.
«Сделайте домашние заготовки. Помойте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и всё, что надо порезать. Разложите по пакетам или контейнерам. Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например, растительное масло. Если планируется что-то готовить на огне, везите сырые и готовые продукты отдельно друг от друга. Если купили фрукты или овощи по дороге, помойте их бутилированной водой», — рассказали специалисты.

Также собеседники напомнили, что перед тем, как накрыть стол, нужно обязательно мыть руки или протирать их влажными салфетками.

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В городском округе Домодедово сменился руководитель
03 мая 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Временное исполнение полномочий руководителя муниципалитета возложено на заместителя главы городского округа Евгению Хрусталёву», – говорится в сообщении.
Ежокин был избран новым главой Домодедова на заседании Совета депутатов городского округа единогласным решением. 18 ноября 2021 года состоялась торжественная церемония его вступления в должность.

Фото: телеграм-канал Михаила Ежокина

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#домодедово
#глава
#московская область
#подмосковье
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Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
03 мая 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы на первого заместителя главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Там подтвердили, что глава городского округа Николай Ханин с сегодняшнего дня покинул пост по собственному желанию. Ранее об этом объявил сам руководитель муниципалитета. В своём телеграм-канале он написал, что переходит на новое место работы. Ханин поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации.

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#подмосковье
#московская область
#глава
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Названы породы собак, наиболее подверженные тепловому удару
Врач Руденко: Для брахицефалических пород тёплое время года особенно опасно
03 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалические породы собак.
«Мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу и т. д. У собак охлаждение происходит через функции дыхания. В жару животные «включают» ускорение дыхания, высовывают язык, и испарение жидкости более эффективно. Но у брахицефалических пород сплюснутая морда, из-за чего нарушена функция дыхания. Поэтому механизмы теплорегуляции у них хуже», — пояснил в беседе с Газета.ру Руденко.

Однако, по словам врача, для всех животных жара – труднопереносимая пора, поэтому он рекомендовал для предотвращения теплового удара не оставлять питомца в автомобиле, не выводить собаку на улицу в период наиболее активного солнца, обеспечить охлаждение дома, также можно аккуратно поливать животное прохладной водой, следя, чтобы питомец не переохладился.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.

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#кинологи
#собаки
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200-летняя волоколамская лиственница борется за звание «Российского дерева года»
03 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старинная лиственница из Волоколамска стала участницей национального конкурса «Российское дерево года 2024». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Возраст дерева порядка 200 лет. 12-метровая красавица украшает центр парадного двора усадьбы Загряжских-Гончаровых в селе Ярополец, где когда-то бывал Александр Сергеевич Пушкин. Саму лиственницу там посадили чуть позже», – говорится в сообщении.
Проголосовать за подмосковное дерево можно на сайте до 1 августа. Это участник №34 «Гончаровская краса». При этом нужно обязательно нужно подтвердить свой голос, введя код, который придёт голосующему на электронную почту.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017-го. В нём участвуют необычные деревья, растущие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим наследием страны.

В этом году за звание главного дерева страны борются 73 претендента.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные школьники завоевали более 30 дипломов на олимпиаде по английскому языку
03 мая 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Сборная Московской области завоевала 32 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Из полученных 32 дипломов четыре — победные. Победителям олимпиады по английскому языку стали школьники из Протвина и Одинцова. А обладателями призовых дипломов стали ученики из Жуковского, Воскресенска, Дмитровского округа, Подольска, Раменского, Люберец, Одинцовского округа, Долгопрудного, Сергиева Посада и Щёлкова», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что всем подмосковным школьникам, принимавшим участие в заключительном этапе олимпиады, будут выплачены денежные призы. Победители получат по 500 тысяч рублей, призёры — по 300 тысяч рублей, остальные — по 100 тысяч рублей.

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#подмосковье
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