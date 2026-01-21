Названа неочевидная причина головной боли

21 января 2026, 11:17

РИА Новости: причиной головной боли может стать не мытая кожа головы

Фото: iStock/AntonioGuillem

Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.