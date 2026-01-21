Названа неочевидная причина головной боли
Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
По ее словам, боль возникает из-за скопления кожного сала, микроорганизмов и загрязнений. Эти факторы раздражают нервные окончания и ухудшают кровообращение.
Врач подчеркнула, что регулярное и правильное мытье головы помогает поддерживать здоровье кожи, снижает риск воспалений и грибковых инфекций, улучшает самочувствие и концентрацию. Однако слишком частое использование агрессивных средств может повредить защитный барьер кожи и вызвать сухость и раздражение.
