Названа неочевидная причина головной боли

РИА Новости: причиной головной боли может стать не мытая кожа головы
Фото: iStock/AntonioGuillem

Причиной головной боли может стать не мытая в течение длительного времени кожа головы. Об этом сообщила РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Екатерина Сысоева.



По ее словам, боль возникает из-за скопления кожного сала, микроорганизмов и загрязнений. Эти факторы раздражают нервные окончания и ухудшают кровообращение.

Врач подчеркнула, что регулярное и правильное мытье головы помогает поддерживать здоровье кожи, снижает риск воспалений и грибковых инфекций, улучшает самочувствие и концентрацию. Однако слишком частое использование агрессивных средств может повредить защитный барьер кожи и вызвать сухость и раздражение.

Екатерина Коршунова

