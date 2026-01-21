Россиянам раскрыли пользу бутербродов «советского типа»
Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам пользу плавленого сыра.
В рубрике программы, где обсуждаются продукты, врач и телеведущая Елена Малышева сделала бутерброды с плавленым сыром, охарактеризовав их как типичное блюдо советского периода. Продеус отметил, что плавленый сыр богат кальцием, который необходим для сокращения мышц. Без этого элемента, подчеркнул иммунолог, мышцы не смогут функционировать должным образом.
Кардиолог Герман Гандельман, в свою очередь, предупредил, что плавленый сыр содержит значительное количество соли. По его словам, употребление этого продукта может привести к повышению артериального давления.
Читайте также: