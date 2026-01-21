Россиянам раскрыли пользу бутербродов «советского типа»

21 января 2026, 11:03

Врач Продеус заявил, что плавленый сыр полезен для мышц

Фото: iStock/GCapture

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл россиянам пользу плавленого сыра.