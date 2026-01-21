Врач предупредил об эффекте алкоголя на память
Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что любители алкоголя могут столкнуться с серьезным последствием, затрагивающим родителей. Об этом пишет издание Vanitatis.
Когда человек выпивает, рецепторы в части мозга, отвечающей за память, блокируются. Именно поэтому после употребления алкоголя часто случаются провалы в памяти, объяснил Фелисес.
По его словам, каждое употребление алкоголя вызывает атрофию нейронов в мозге. Это приводит к тому, что человек теряет старые воспоминания. Врач отметил, что алкоголь помогает забыть неприятные моменты, но при этом может заставить забыть о родителях, домашних питомцах и самых счастливых событиях в жизни.
Читайте также: