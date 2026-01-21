Врач предупредил об эффекте алкоголя на память

21 января 2026, 10:24

Врач Фелисес: Алкоголь заставляет забыть родителей и домашних животных

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Врач Хосе Мануэль Фелисес предупредил, что любители алкоголя могут столкнуться с серьезным последствием, затрагивающим родителей. Об этом пишет издание Vanitatis.