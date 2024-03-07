Названа неожиданная причина панических атак

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Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что причиной панических атак может выступать, в том числе, и генетика.
«У многих есть к паническим атакам генетическая предрасположенность. Это показывают исследования, проведенные на близнецах и других близких родственниках. Тревожные и нервные люди расположены к этому намного больше», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.
Кроме этого, повлиять на появление панических атак могут травматические события из детства, курение, алкоголь, успокаивающие средства, а также заболевания, такие, как, бронхиальная астма.
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