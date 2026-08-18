Названа неожиданная причина скуки в сексе

18 августа 2026, 21:23

Psychological Reports: приём антидепрессантов может провоцировать скуку в сексе

Фото: Istock/stefanamer

Пациенты, принимающие СИОЗС в начале лечения, чаще сообщают о скуке, включая интимную сферу. Такое исследование опубликовал журнал Psychological Reports. Согласно ему, люди, недавно начавшие терапию, чаще жалуются на это состояние, чем те, кто не принимает препараты.