Названа неожиданная причина скуки в сексе
Пациенты, принимающие СИОЗС в начале лечения, чаще сообщают о скуке, включая интимную сферу. Такое исследование опубликовал журнал Psychological Reports. Согласно ему, люди, недавно начавшие терапию, чаще жалуются на это состояние, чем те, кто не принимает препараты.
Учёные обследовали 251 взрослого американца, 50 из которых принимали СИОЗС. Они разделили принимающих на две группы: со стажем от полутора месяцев до двух лет и более двух лет.
Оценка депрессивных симптомов показала, что у новичков уровень общей и «сексуальной» скуки выше, даже с поправкой на тяжесть депрессии. У тех, кто принимает препараты дольше двух лет, значимых отличий от контрольной группы нет.
Авторы считают, что «сексуальная» скука отражает общую склонность к унынию, а не отдельный побочный эффект лекарства. Руководитель работы Джулиана Риккарди предупреждает: эти сведения — не повод бросать терапию. Если заранее информировать пациентов о возможной скуке в первые месяцы, это поможет им не прекращать лечение на раннем этапе.
Читайте также: