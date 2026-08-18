Назван продукт, который особенно полезен при снижении веса
Биолог Лялина назвала треску идеальным продуктом для похудения
И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина отметила пользу трески для похудения.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявила, что благодаря низкой калорийности эта рыба подходит для диетического рациона.
«Она содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты, важные для сердца и сосудов. Витамины группы В, необходимые для обмена веществ, здоровья нервной системы и формирования кровяных клеток, также есть в этой рыбе. Из минералов — много йода, фосфора, селена и калия, важных для щитовидной железы, костей, иммунитета и электролитного баланса», — сообщила биолог.Лялина рекомендовала готовить этого морского обитателя на пару, запекать или тушить с овощами, чтобы сохранить полезные свойства и вкус. Специалист посоветовала избегать длительной термической обработки и сильного обжаривания. Треска, по её словам, хорошо подходит для супов, котлет, запеканок и блюд здорового питания.