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Назван продукт, который особенно полезен при снижении веса

Биолог Лялина назвала треску идеальным продуктом для похудения
Фото: Istock/Vladimir Mironov

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина отметила пользу трески для похудения.



В беседе с NEWS.ru эксперт заявила, что благодаря низкой калорийности эта рыба подходит для диетического рациона.

«Она содержит полезные полиненасыщенные жирные кислоты, важные для сердца и сосудов. Витамины группы В, необходимые для обмена веществ, здоровья нервной системы и формирования кровяных клеток, также есть в этой рыбе. Из минералов — много йода, фосфора, селена и калия, важных для щитовидной железы, костей, иммунитета и электролитного баланса», — сообщила биолог.
Лялина рекомендовала готовить этого морского обитателя на пару, запекать или тушить с овощами, чтобы сохранить полезные свойства и вкус. Специалист посоветовала избегать длительной термической обработки и сильного обжаривания. Треска, по её словам, хорошо подходит для супов, котлет, запеканок и блюд здорового питания.
Ольга Щелокова

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