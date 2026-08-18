Россиян предупредили об опасности домашних заготовок
Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева предупредила об опасности домашних консервированных заготовок. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, ботулизм возникает из-за спор бактерий Clostridium botulinum. Эти микроорганизмы, обитающие в почве, могут попасть на овощи. В условиях герметичной банки они начинают производить ботулотоксин, при этом споры обладают высокой устойчивостью к нагреванию.
Для уничтожения спор требуется температура выше 120°C, достигаемая при автоклавировании — методе паровой стерилизации. В домашних условиях, где продукты кипятятся при температуре около 100°C, споры могут сохраняться, пояснила Мотылева.
Важно отметить, что споры не вырабатывают токсин в кислой среде. Например, в маринадах с уксусом или в квашеных продуктах, где присутствует кислота, риск ботулизма снижается. Квашение и мочение продуктов эксперт назвала наиболее безопасными методами консервации, которые сохраняют их питательные свойства, заключила медик.
Читайте также: