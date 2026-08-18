Россиян предупредили об опасности домашних заготовок

18 августа 2026, 19:47

Врач Мотылева: Опасность домашних заготовок связана с риском развития ботулизма

Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева предупредила об опасности домашних консервированных заготовок. Об этом пишет RT.