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Россиян предупредили об опасности домашних заготовок

Врач Мотылева: Опасность домашних заготовок связана с риском развития ботулизма
Фото: iStock/Elena Dmitrieva

Врач-гастроэнтеролог медицинской компании «СберЗдоровье» Наталья Мотылева предупредила об опасности домашних консервированных заготовок. Об этом пишет RT.



По словам специалиста, ботулизм возникает из-за спор бактерий Clostridium botulinum. Эти микроорганизмы, обитающие в почве, могут попасть на овощи. В условиях герметичной банки они начинают производить ботулотоксин, при этом споры обладают высокой устойчивостью к нагреванию.

Для уничтожения спор требуется температура выше 120°C, достигаемая при автоклавировании — методе паровой стерилизации. В домашних условиях, где продукты кипятятся при температуре около 100°C, споры могут сохраняться, пояснила Мотылева.

Важно отметить, что споры не вырабатывают токсин в кислой среде. Например, в маринадах с уксусом или в квашеных продуктах, где присутствует кислота, риск ботулизма снижается. Квашение и мочение продуктов эксперт назвала наиболее безопасными методами консервации, которые сохраняют их питательные свойства, заключила медик.

Екатерина Коршунова

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