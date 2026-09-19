Названа неожиданная причина, заставляющая людей заводить кошек

19 сентября 2026, 16:06

Психолог Миллер: люди выбирают кошек за возможность оставаться собой

Фото: Istock/MYKHAILO TSIOS

Психолог Александра Миллер объяснила, почему люди выбирают кошек. По её словам, человек подсознательно хочет получать регулярные дозы дофамина.





В беседе с изданием «Абзац» Миллер пояснила, что питомцы дают людям не только эмоциональную поддержку, но и возможность оставаться собой без страха чужой оценки.

«Мы покупаем не животное. Мы покупаем дофамин. Кошка — единственное животное, которое сохраняет эти признаки во взрослом возрасте. Кошка остаётся «вечным ребёнком». Но есть второй уровень — это уменьшенная копия хищника. Мы смотрим на кошку и получаем дозу дофамина за наблюдение за «опасным» существом, которое на самом деле безопасно. Это чистая нейрохимия. Кошек заводят потому, что они не требуют быть человеком. Перед ними не нужно держать лицо. И это отсутствие оценки — само по себе терапия», — подчеркнула Александра.