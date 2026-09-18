Терапевт Кондрахин опроверг появление нового ОРВИ, протекающего без температуры

18 сентября 2026, 21:46

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Сильная боль в горле и насморк при отсутствии температуры не являются признаками нового вируса, а состоянием, которое связано с различными факторами. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.





Ранее россияне начали жаловаться в интернете на симптомы ОРВИ, но без повышения температуры тела. Кондрахин же в разговоре с Москвой 24 отметил, что подобные жалобы россиян могут возникать из-за перепадов температуры в помещении и на улице, аллергии на цветущие сорные травы, которые продолжают цветение, и плесневелые грибы, размножающиеся в гниющей палой листве. При этом боль в горле может возникнуть при банальном переохлаждении.





«К тому же сейчас мы чаще проводим время в помещениях, где воздух может быть сильно пересушен, а это тоже триггер, запускающий болезненные ощущения. При этом они будут чаще возникать у тех, кто много говорит, курит, в том числе вейпы, увлекается газированными напитками, мало пьет воды или принимает мочегонные», — добавил терапевт.