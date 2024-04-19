Названа новая мошенническая схема на «Госуслугах»

Инженерно-технический лицей «Авиатика» возводят в микрорайоне Катюшки в Лобне, в его состав войдёт школа на 2,2 тыс. учеников и два детсада на 330 и 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны к началу нового учебного года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.