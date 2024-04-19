Названа новая мошенническая схема на «Госуслугах»

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Мошенники используют новую схему с оформлением кредитов в микрофинансовых организациях в учетных записях жертв на портале «Госуслуги», предупреждает Сбербанк.
Злоумышленники звонят людям через мессенджеры по видеосвязи, представляются сотрудниками полиции и показывают поддельные удостоверения.
С помощью разных предлогов, а также манипуляций и угроз, мошенники узнают у жертв пароли для входа в учётную запись на портале «Госуслуг». Затем они просят предоставить им код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.
После получения доступа аферисты оформляют кредиты в микрофинансовых организациях. А у жертв остаются долги под большие проценты и взломанные аккаунты, откуда злоумышленники могут взять личные данные и использовать их в других целях.
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С помощью разных предлогов, а также манипуляций и угроз, мошенники узнают у жертв пароли для входа в учётную запись на портале «Госуслуг». Затем они просят предоставить им код подтверждения, который приходит в смс-сообщении.
После получения доступа аферисты оформляют кредиты в микрофинансовых организациях. А у жертв остаются долги под большие проценты и взломанные аккаунты, откуда злоумышленники могут взять личные данные и использовать их в других целях.
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Алёна Самарева