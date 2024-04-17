Эксперт объяснила стулья с пенисами в кабинете Дурова

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Стулья с пенисами и пиками в кабинете бизнесмена Павла Дурова показывают, что он не реализован как мужчина, сообщает Life.ru со ссылкой на эксперта по фэншуй Кристину Ольховую.
По ее словам, копья говорят о готовности к обороне, а фаллосы — о мужской силе. Выбор стульев в форме пениса может означать, что у человека есть слабость в позиции управления этим местом, отметила она.
Сам же стул олицетворяет трон и означает управление. Его владелец считает себя императором, который многое контролирует.
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Сам же стул олицетворяет трон и означает управление. Его владелец считает себя императором, который многое контролирует.
«Я управляю захватом, то есть через копья и тем, что я создаю, скорее всего. Потому что член — «создать», копья — это «захватить», — сказала она.Читайте также:
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Алёна Самарева