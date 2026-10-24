Стало известно, что школьные каникулы в этом учебном году будут короче, чем в прошлом

24 октября 2026, 08:12

Минпросвещения: обучающиеся по четвертям в 2026 году будут отдыхать меньше

Фото: iStock/Smederevac

Каникулы у российских школьников, обучающихся по четвертям, в этом учебном году будут на один день короче, чем в предыдущем. Информация следует из рекомендаций Минпросвещения России, передает РИА Новости.