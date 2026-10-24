Стало известно, что школьные каникулы в этом учебном году будут короче, чем в прошлом
Каникулы у российских школьников, обучающихся по четвертям, в этом учебном году будут на один день короче, чем в предыдущем. Информация следует из рекомендаций Минпросвещения России, передает РИА Новости.
Школьники 2-11-х классов, которые учатся по соответствующей системе, будут отдыхать в общей сложности 126 дней в течение учебного года, включая осенние, зимние, весенние и летние каникулы. В 2025/26 учебном году количество каникулярных дней составило 127, что на один день больше, чем в текущем году.
Ранее ведомство разработало рекомендации по организации школьных каникул на учебный год 2026/27 для учащихся, обучающихся по четвертям. Согласно этим рекомендациям, осенние каникулы должны пройти с 26 октября по 3 ноября. Зимние каникулы запланированы с 31 декабря по 10 января, весенние — с 27 марта по 4 апреля, а летние — с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы, которые состоятся с 15 по 21 февраля 2027 года.
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