Названа основная причина зависимости от компьютерных игр

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Педагог, лингвист Диана Белан заявила, что зависимость от компьютерных игр у детей и подростков возникает благодаря восьми основным мотиваторам, к которым относятся призыв к действию, достижения, обратная связь, владение, сопричастность, нетерпение, любопытство и избегание.
«Игры предоставляют немедленную обратную связь, создают четкие цели и задачи, предлагают социальные взаимодействия и дают чувство прогресса и достижений. Гаджеты и приложения в них предлагают мгновенное удовлетворение и чувство успеха, что часто отсутствует в традиционной образовательной системе», — пояснила в беседе с Газета.ру Белан.
Кроме этого, по её словам, игры стимулируют гормон дофамин, что также влияет на привязанность к ним.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил создать отечественное программное обеспечение для защиты детей от азартных игр.
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