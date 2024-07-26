Перегревание гаджета: Депутат перечислил главные признаки прослушки на телефоне

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Член комитета ГД по информполитике Антон Немкин рассказал, что признаками установленной прослушки на телефоне могут быть быстрое перегревание гаджета, эхо и шумы во время звонков. Об этом информирует РИА Новости.
«Если ваш телефон разряжается быстрее обычного, часто перегревается или вы замечаете странные шумы и эхо во время звонков, это может указывать на наличие шпионского ПО», — отметил он.
По его словам, эти признаки свидетельствуют о том, что какие-то процессы постоянно работают в фоновом режиме. Кроме этого, депутат посоветовал проверить использование мобильных данных.
Недавно сообщалось, что злоумышленники стали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода средств из игры Hamster Kombat. Они рассылают ссылки на фишинговый ресурс, через который можно вывести монеты и перевести их в рубли. Для этого необходимо авторизоваться в Telegram через открывшуюся страницу. После этого мошенники получают доступ к аккаунту пользователя.
Ранее юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллину рассказала, что Аферисты могут провести сделку по продаже квартиры через «Госуслуги». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова