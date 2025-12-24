«Оливье и Ирония судьбы»: в ГД рассказали, как лучше всего встретить Новый год
Депутат Журавлев: «Оливье» и обращение Путина — лучший выбор для Нового года
Лучше всего Новый год встречать в кругу семьи с салатом «Оливье» под обращение президента. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он отметил, что является сторонником советской классики, которая напоминает о детстве: праздничный стол, семья, холодец, салат «Оливье», мандарины.
«Все, что, на мой взгляд, создает атмосферу праздника, в которую, кстати, входит и просмотр старых фильмов, таких, как "Ирония судьбы, или С легким паром". Для большинства россиян, думаю, это лучший набор. Непременное обращение президента, который подводит итоги уходящего года и расставляет приоритеты на год грядущий», — сказал Журавлев «Газете.Ru».
Депутат признался, что сам четвертый год подряд будет встречать Новый год на фронте вместе с российскими бойцами. В обстановке, когда страна находится в состоянии СВО, Журавлев считает это единственным правильным вариантом.
Тем временем эксперты системы сервисов для пожилых людей «ОПЕКА» рассказали «Известиям», что новогодняя ночь может обернуться неприятными последствиями для организма из-за недостатка сна, употребления алкоголя и тяжелой пищи.
Врач-кардиолог, главный врач системы «ОПЕКА» Сергей Панов отметил, что у детей сбой режима приводит к раздражительности, у взрослых хроническое недосыпание повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.
«У пожилых возрастает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний (например, деменции), учащаются скачки артериального давления, из‑за хронической усталости и нарушения социальных ритмов», — пояснил специалист.
Эксперты добавили, что попытки «отоспаться» после бессонной ночи только усугубляют ситуацию. Если человек лег спать намного позже обычного, лучше встать чуть позже привычного времени, чтобы не сбивать привычный режим.