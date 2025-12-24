«Оливье и Ирония судьбы»: в ГД рассказали, как лучше всего встретить Новый год

24 декабря 2025, 00:58

Депутат Журавлев: «Оливье» и обращение Путина — лучший выбор для Нового года

Фото: iStock/vladans

Лучше всего Новый год встречать в кругу семьи с салатом «Оливье» под обращение президента. Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





Он отметил, что является сторонником советской классики, которая напоминает о детстве: праздничный стол, семья, холодец, салат «Оливье», мандарины.





«Все, что, на мой взгляд, создает атмосферу праздника, в которую, кстати, входит и просмотр старых фильмов, таких, как "Ирония судьбы, или С легким паром". Для большинства россиян, думаю, это лучший набор. Непременное обращение президента, который подводит итоги уходящего года и расставляет приоритеты на год грядущий», — сказал Журавлев «Газете.Ru».

