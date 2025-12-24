Мощный взрыв газовоза в Италии попал на видео
На автотрассе Милан — Неаполь случилось серьёзное дорожно‑транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей. Кадры с места происшествия показал Телеграм-канал SHOT.
Одна из машин перевозила сжиженный газ, что чуть не привело к катастрофическим последствиям после столкновения. Сила удара спровоцировала мгновенную детонацию, из-за чего в небо вознёсся гигантский огненный шар, за которым последовали густые клубы чёрного дыма от горящих транспортных средств.
По предварительной информации, инцидент не привёл к человеческим жертвам. Водителям удалось оперативно покинуть место аварии до начала возгорания и взрыва. В настоящий момент обстоятельства ДТП уточняются, на месте работают экстренные службы.
Читайте также: