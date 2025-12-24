Полицейский из Петербурга попался на крупной взятке
Главу 28‑го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт‑Петербурга задержали по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Информацию об этом распространила пресс‑служба Главного следственного управления СК РФ по региону.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Преступника взяли с поличным при передаче денежных средств.
По материалам следствия, фигурант потребовал от двух граждан, в отношении которых велась проверка по факту кражи, передать ему 100 тысяч рублей. Взамен он обещал не привлекать их к уголовной ответственности.
Передача денег происходила в служебном кабинете подозреваемого в два этапа — 17 и 23 декабря. При этом один из получателей взятки действовал под прикрытием в рамках оперативно‑розыскного мероприятия, организованного Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.
