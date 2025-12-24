Полицейский из Петербурга попался на крупной взятке

24 декабря 2025, 00:38

В Петербурге задержали полицейского за взятку в 100 тысяч рублей

Фото: iStock/Anton Skripachev

Главу 28‑го отдела полиции УМВД России по Центральному району Санкт‑Петербурга задержали по подозрению в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. Информацию об этом распространила пресс‑служба Главного следственного управления СК РФ по региону.