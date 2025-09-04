Умер модельер Джорджо Армани
В возрасте 90 лет скончался всемирно известный итальянский модельер и бизнес-магнат Джорджо Армани. Информация о смерти была подтверждена представителями его модного дома. На данный момент причины смерти не раскрываются.
Джорджо Армани является одной из самых значительных фигур в истории современной моды. Он основал свой бренд «Giorgio Armani» в 1975 году и всего за несколько десятилетий построил глобальную империю, в которую входят линии готовой одежды, аксессуаров, парфюмерии и дизайнерского интерьера.
Армани оказал значительное влияние на кинематограф и поп-культуру. До последнего времени он сохранял активную роль в управлении компанией. Вопрос преемственности в руководстве брендом долгое время оставался темой обсуждений в индустрии.
Смерть Армани знаменует конец эпохи в мире моды. Он был одним из последних легендарных кутюрье, определявших стиль второй половины XX и начала XXI веков.
