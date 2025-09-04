Умер модельер Джорджо Армани

04 сентября 2025, 16:31

Основатель модного дома Giorgio Armani скончался в возрасте 90 лет

Джорджо Армани (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В возрасте 90 лет скончался всемирно известный итальянский модельер и бизнес-магнат Джорджо Армани. Информация о смерти была подтверждена представителями его модного дома. На данный момент причины смерти не раскрываются.