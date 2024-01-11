Названа предварительная причина смерти экс-супруги зампреда Госдумы Толстого

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По предварительным данным, причиной смерти экс-супруги зампреда Госдумы Петра Толстого стала онкология головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено 10 января в её квартире в Потаповском переулке в Москве. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Точная причина смерти на данный момент не установлена. Однако предполагается, что это может быть онкология головного мозга.
Пётр Толстой и Дарья Евенко поженились в 1992 году, когда будущий зампред Госдумы заканчивал журфак МГУ. Спустя 25 лет, в 2017 году, брак распался. У бывший супругов есть общие трое детей.
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Точная причина смерти на данный момент не установлена. Однако предполагается, что это может быть онкология головного мозга.
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Анастасия Чинкова