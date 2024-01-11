В Москве нашли мёртвой экс-жену зампредседателя Госдумы Петра Толстого

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В Москве найдено тело бывшей супруги зампредседателя Государственной Думы Петра Толстого. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, тело 54-летней Дарьи Толстой обнаружили 10 января в ее собственной квартире, которая находится на Потаповском переулке в Москве. Уточняется, что, предварительно, следов насильственной смерти не обнаружено. Однако следователям еще предстоит выяснить истинную причину смерти женщины. При этом, по данным Mash, бывшая супруга Толстого страдала от онкологии головного мозга.
Пара поженилась в 1992 году. Они развелись в 2016 после 24 лет брака.
Ранее сообщалось, что после коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины. 10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. В одной из квартир им никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет. Там и был обнаружен мумифицированный труп.
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Элина Позднякова