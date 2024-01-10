Бывшую замгенпрокурора Колинько и её дочь обнаружили мёртвыми в Киеве

Фото: iStock/Motortion
Бывшую заместительницу генерального прокурора Украины Ольгу Колинько и ее дочь обнаружили мёртвыми в Киеве, об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на источники.
По информации СМИ, труп 71-летней Колинько обнаружили 10 января в её собственной киевской квартире. В доме произошёл потом, а женщина не открывала дверь. Соседям пришлось вызвать экстренные службы, чтобы взломать дверь, за которой и нашли тело женщины.
Колинько была тяжело больна. За ней ухаживала её дочь, которая проживала в соседней квартире. Её также нашли без признаков жизни.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, обстоятельства и причины смерти обеих женщин устанавливаются.
Читайте также:
SHOT: В доме пропавшего рэпера Sir-J найдены, предположительно, его останки
В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области
СК: Школьник из Красноярска умер, употребив найденный на улице порошок
Колинько была тяжело больна. За ней ухаживала её дочь, которая проживала в соседней квартире. Её также нашли без признаков жизни.
Читайте также:
SHOT: В доме пропавшего рэпера Sir-J найдены, предположительно, его останки
В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области
СК: Школьник из Красноярска умер, употребив найденный на улице порошок
Евгения Парфентьева