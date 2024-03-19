Названа предварительная причина смерти Уткина

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Предварительная причина смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у журналиста оторвался тромб, после чего он был экстренно госпитализирован. По данным Telegram-канала Baza, медики реанимировали Уткина в течение 16 минут.
Врачам удалось откачать спортивного комментатора, однако вскоре кровообращение опять остановилось, после чего Уткин скончался. Уточняется, что комментатор страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре прошлого года ему диагностировали атеросклероз.
Напомним, на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин, об этом сообщил его коллега Иван Карпов.
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Врачам удалось откачать спортивного комментатора, однако вскоре кровообращение опять остановилось, после чего Уткин скончался. Уточняется, что комментатор страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре прошлого года ему диагностировали атеросклероз.
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Екатерина Коршунова