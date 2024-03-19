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Названа предварительная причина смерти Уткина

Предварительно, причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии
19 марта 2024, 19:33
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Предварительная причина смерти спортивного комментатора и журналиста Василия Уткина — тромбоэмболия легочной артерии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у журналиста оторвался тромб, после чего он был экстренно госпитализирован. По данным Telegram-канала Baza, медики реанимировали Уткина в течение 16 минут.

Врачам удалось откачать спортивного комментатора, однако вскоре кровообращение опять остановилось, после чего Уткин скончался. Уточняется, что комментатор страдал от заболевания сердечно-сосудистой системы, а в октябре прошлого года ему диагностировали атеросклероз.


Напомним, на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и телеведущий Василий Уткин, об этом сообщил его коллега Иван Карпов.

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#рф
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#заболевания
#сердце
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Транспортный налог предложили отменить в России с 2025 года
19 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму первым зампредом комитета по бюджету и налогам Александром Ремезковым и главой фракции «Справедливая Россия — за правду» Сергеем Мироновым. Документ размещен в базе данных палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что транспортный налог в России сейчас начисляется некорректно. Сумма налога рассчитывается для автовладельцев в зависимости от мощности двигателя машины, а не срока использования транспортного средства и иных характеристик. Таким образом, те, кто эксплуатирует автомобиль ежедневно и те, кто выезжает из дома раз в неделю, платят одинаковую сумму. Это несправедливо.

Депутаты считают, что платить нужно за интенсивность и регулярность использования транспортного средства, ведь именно этот фактор становится решающим в оценке, насколько автомобиль способствует износу дорожного полотна при его эксплуатации.

Изменение системы начисления транспортного налога по мнению авторов законопроекта приведет к более справедливому распределению покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры.

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#транспорт
#налоги
#госдума
#автомобилисты
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Психолог Дугенцова рекомендовала не забирать у детей гаджеты
19 марта 2024, 19:40

Фото: istockphoto.com/franz12

Детский психолог Дарья Дугенцова заявила, что отбирать у детей гаджеты не стоит, поскольку техника способствует их социализации.
«Для них нет отличий в онлайн- и офлайн-общении. Им просто необходимо найти группу людей, с которыми они смогут поддерживать активную коммуникацию. Отбирая телефон, родители лишают ребёнка социальных связей, а обесценивать их общение категорически нельзя», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дугенцова.

Она подчеркнула, что из-за потери контактов, друзей и социализации в целом у ребёнка может значительно снизиться самооценка, что очень вредно.

Ранее детский психолог Варвара Никифорова заявляла, что для детей вредны такие компьютерные игры, как шутеры (стрелялки), ужасы, поскольку они могут покалечить психику ребёнка.

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#психолог
#телефон
#родители
#онлайн
#игры
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В Дубне в этом году модернизируют систему теплоснабжения
19 марта 2024, 18:40

Фото: телеграм-канал Максим Тихомирова

В Дубне к началу отопительного периода 2024-2025 годов планируется выполнить капремонт самых изношенных участков теплосетей. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Речь идёт о теплосетях от ул. 9 Мая до ул. Вокзальной, а также на улицах Вернова, Промышленной и Энтузиастов. Зона ремонта может быть расширена после того, как теплоэнергетики в мае-июне проведут гидравлические испытания.
«И главное, прорабатывается вопрос реконструкции котельной №3 на ул. Тверской. Будет заменён один котёл и установлен дополнительный. Также пройдёт капремонт котельной №1 на ул. Промышленной. Там заменим котёл и кабель резервного питания. Главная задача – обеспечить Дубну надёжным теплоснабжением и свести к минимуму аварийные ситуации», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он напомнил, что в Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва проводится программа повышения надёжности электроснабжения.

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#подмосковье
#московская область
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Ресторатор Дмитренко заявил о необходимости биржевого формата продажи
19 марта 2024, 18:30

Фото: istockphoto.com/nastya_ph

Специалист рыбодобывающей промышленности и ресторатор Ян Дмитренко заявил, что биржевой формат продажи рыбы необходимо развивать для решения проблем на этом рынке.
«Биржа способна ограничить монополию крупных промышленных хозяйств, которые сейчас могут поставить любую цену на свою продукцию и рынок будет вынужден подстроиться. Такие торги могут стать площадкой для определения национальных ценовых индикаторов на рыбу и морепродукты. В результате на рынке появится независимый регулятор цен», — пояснил в беседе с Газета.ру Дмитренко.

При этом, по его мнению, сам бизнес вполне готов к покупке морепродуктов на конкурентоспособных биржевых торгах.

Ранее руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял, что дикая рыба, а также та, что заморожена в море, наиболее качественна, чем аквакультурная.

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#рыба
#торги
#бизнес
#рынок
#биржа
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Эколог Лакустова спрогнозировала рост числа природных катастроф
19 марта 2024, 18:01

Фото: istockphoto.com/Ig0rZh

Директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявила, что Землю ожидает большее количество природных катастроф, в том числе, из-за потепления.
Так, отмечает специалист на Земле стало жарче, из-за этого тают ледники, поднимается уровень мирового океана, что ведёт к различным катастрофам, таким, например, как цунами. Также это может привести к эрозии почвы и разрушению прибрежных зон.

«Казалось бы, что такое 2°C? Для планеты это означает, что поднимется уровень мирового океана. С 1900 года его уровень поднялся уже на целых 20 см, и этот процесс продолжается ежегодно. Основная причина — таяние ледников из-за повышения температуры на планете. Для России — это проблема, так как она окружена морями и имеет большое количество рек», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Лакустова.

Кроме того, она отметила, что с каждым годом число природных бедствий только прирастает.

Ранее начальник отдела мониторинга биоразнообразия ГПБУ «Государственный природоохранный центр» Азамат Кунафин заявил, что составлять карты города для аллергиков бессмысленно, так как во всех районах столицы посажены цветущие растения.

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#эколог
#природа
#катастрофа
#земля
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Более 500 тыс. жителей Подмосковья уже проголосовали за территории для благоустройства
19 марта 2024, 17:51

Фото: пресс-служба МИСК МО

Более 501 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства. Такие данные на 16 часов 19 марта сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области. Голосование стартовало 15 марта.
«Всероссийская платформа для голосования по выбору общественных территорий существует с 2021 года. За три года на ней проголосовали более 1,3 млн человек. Сегодня уже благоустроены 74 территории, выбранных жителями», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Он напомнил, что в январе этого года Владимир Путин продлил до 2030 года программу «Формирование комфортной городской среды». В её реализации призвано помочь голосование.

В этом году в списке представлены 220 территорий в 53 городских округах Московской области. До 30 апреля жители региона старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию. К обновлению объектов приступят в будущем году.

В ходе голосования жители смогут решить, как благоустроить свой населённый пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадь или другое общественное пространство.

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#михаил хайкин
#благоустройство
#голосование
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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В подмосковном лесу спасли заблудившегося босого мужчину
19 марта 2024, 17:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли заблудившегося в лесу босого мужчину. об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» позвонил молодой человек сообщил, что заблудился в лесу, пытаясь сократить путь до соседнего коттеджа.

«Бедолага потерял свои кроссовки в сугробе и очень сильно замёрз. Оперативно прибыв на место вызова, спасатели приступили к поисковым мероприятиям.Специалисты искали 32-летнего мужчину, поддерживая с ним связь по телефону и подавая звуковые сигналы. Спустя час с лишним спасатели нашли заблудившегося в 500 метрах от коттеджного посёлка. Работники подразделения вывели мужчину из леса, после чего сразу же передали его сотрудникам скорой помощи. Молодой человек был госпитализирован с подозрением на переохлаждение и обморожение нижних конечностей», — поделился сотрудник ведомства Сергей Трушин.

Стоит отметить, что мужчина заблудился возле садоводческого товарищества «Красная Поляна» городского округа Лобня.

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#работники
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В Подмосковье бесплатно заменят более 360 тыс. электросчётчиков
19 марта 2024, 17:49

Фото: iStock/SPmemory

Более 360 тысяч «умных» электросчётчиков планируется установить в многоквартирных домах Московской области в текущем году взамен устаревших или неисправных. Счётчики закупила и будет бесплатно устанавливать компания «Мосэнергосбыт» в рамках исполнения инвестиционной программы, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Замене подлежат счётчики с истёкшим межповерочным интервалом или вышедших из строя. Современные счётчики с функцией интеллектуального учёта будут включены в единую информационную систему и избавят жителей от необходимости передавать показания в ручном режиме», — отмечается в сообщении.
Графики замены счётчиков на оставшиеся три квартала 2024 года на сайте компании «Мосэнергосбыт» в разделе «О компании» — «Обслуживание клиентов».

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#жкх
#электричество
#счётчики
#минэнерго мо
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Подмосковные подростки могут принять участие во всероссийском форуме
19 марта 2024, 17:37

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодежь Подмосковья может принять участие в форуме по информационно-просветительскому контенту «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Стартовал приём заявок на Всероссийский форум «Курс молодого бойца. Информационный фронт».

«На форуме пройдут образовательные лекции, практикумы, мастер-классы, спортивные состязания и досуговая программа. Участники научатся методике работы с информацией, формированию личного контента, эксклюзивному освещению информационных поводов в социальных сетях, способам борьбы с фейками, особенностям профессиональной журналистики и многому другому», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что заявку модно заполнить на сайте ФГАИС «Молодёжь России» до 27 марта 2024 года. Мероприятие направлено на привлечение внимание подрастающего поколения, которые занимаются созданием просветительского информационного контента в Интернете.

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