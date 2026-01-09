Губернатор Подмосковья рассказал, как идёт уборка снега в регионе

09 января 2026, 16:42

Губернатор Воробьёв: делаем всё возможное для обеспечения безопасности и проезда

Видео: Telegram @vorobiev_live

В Подмосковье коммунальные службы продолжают уборку снега в усиленном режиме. Об этом информирует губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.





По словам Воробьёва, на муниципальных дорогах сейчас работают более 28 тысяч человек и 10,1 тысячи единиц техники. На региональных трассах задействовали ещё около тысячи специалистов и почти 600 машин.

«Понимаю и вижу беспокойство жителей — как только снегопад ослабнет, темпы уборки возрастут, и мы сможем быстрее ликвидировать последствия. А пока мы стараемся делать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и проезд. Приоритет — федеральные и региональные трассы, затем дворовые территории и пешеходные зоны», — сообщил губернатор.