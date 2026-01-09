Синоптик Колесов раскрыл, затронет ли Петербург снежная аномалия из Москвы
Циклон, который обрушил сильный снегопад на Москву, движется к Санкт-Петербургу. Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что до Ленинградской области дойдёт только атмосферный фронт циклона, а сам он останется над Республикой Беларусь.
В беседе с изданием «Петербургский дневник» Колесов пояснил, что в выходные в Петербурге ожидается снег, который увеличит высоту покрова на 5–8 см, а местами и больше. Осадки начнутся утром в субботу, 10 января. Самый интенсивный снегопад пройдёт в первой половине дня. Температура будет стабильной, в пределах –6…–11 °C.
Эксперт добавил, что ветер усилится в пятницу, а в ночь на субботу достигнет 8–13 м/с. На Финском заливе и Ладожском озере порывы могут быть сильнее. Однако к воскресенью ветер ослабнет. В начале следующей недели погоду определит антициклон. Осадки прекратятся, давление начнёт расти, а морозы усилятся, заключил синоптик.
Ранее синоптики объявили о беспрецедентных сугробах в Москве.
