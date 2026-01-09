Синоптик Колесов раскрыл, затронет ли Петербург снежная аномалия из Москвы

09 января 2026, 13:45

Синоптик Александр Колесов сообщил о снеге в Петербурге в ближайшие выходные

Фото: Istock/NataliaNaberezhnaia

Циклон, который обрушил сильный снегопад на Москву, движется к Санкт-Петербургу. Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что до Ленинградской области дойдёт только атмосферный фронт циклона, а сам он останется над Республикой Беларусь.