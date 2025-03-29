Названа причина бунта заключённых в свердловской исправительной колонии

В Подольске в течение нынешнего года планируется обновить ещё 23 километра сетей теплового хозяйства. Кроме того, будут проложены дополнительные участки теплотрассы по новым адресам.

Модернизации и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в Подольском городском округе уделяют особое внимание.

Например, сейчас идёт модернизация котельных на улицах Ульяновых, Победы, Заводской и Большой Серпуховской.

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск



В прошлом году в округе произошла серьёзная авария на котельной в Климовске. Тогда без отопления остались 176 домов. Этот случай стал серьёзным вызовом для властей. Собственник объекта скрыл чрезвычайное происшествие, что лишило драгоценного времени и не позволило быстро отреагировать на аварию экстренным службам.



Благодаря своевременной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва сложную ситуацию удалось оперативно стабилизировать. На месте ежедневно трудились сотни специалистов, были развёрнуты пункты временного размещения, полевые кухни.

«Огромная благодарность всем, кто тогда не остался в стороне! Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций при содействии областного правительства мы начали масштабную модернизацию всего теплового хозяйства. В 2024 году уже капитально отремонтировали более 17 километров сетей. В 2025 планируется обновить ещё 23 километра, а также проложить дополнительные участки по новым адресам. Завершим и обновление котельных на улицах Ульяновых и Победы, продолжим реконструкцию объекта на Заводской, начнём на Большой Серпуховской. Весной восстановим благоустройство территорий», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск



В округе постоянно идёт комплексное развитие инфраструктуры. В рамках президентской программы газификации в план включили 63 садовых некоммерческих товарищества (СНТ), благодаря чему газ теперь подводят напрямую к участкам, что не влечёт дополнительных затрат для дачников. Особое внимание уделяется системе водоснабжения. Стартовало строительство комплекса водоподготовки на Деснинском водозаборе. Он ежедневно обеспечивает водой 220 тысяч человек. Также запланирован ремонт аварийных участков сетей и насосных станций «Товарная» и «Лучинское».