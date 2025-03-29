Названа причина бунта заключённых в свердловской исправительной колонии

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В исправительной колонии № 46, расположенной в городе Невьянске Свердловской области, восемь заключённых устроили бунт. Причиной стало то, что администрация изъяла у них сотовые телефоны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, имеющиеся в распоряжении агентства. Инцидент произошёл 25 сентября 2019 года. Взбунтовавшиеся заключённые разгромили свои камеры, посбивали со стен громкоговорители, сломали мебель и информационные стенды. Один из зачинщиков бунта 1960 года рождения угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Изначально причины вспыхнувших беспорядков не уточнялись.
Как выяснилось в ходе суда и следствия, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники администрации обнаружили и изъяли сотовые телефоны, которые осуждённым запрещено иметь при себе. В тот же день заключённый по фамилии Касимов, выражая недовольство обыском, конфискацией телефонов и общими условиями содержания, подбил других осуждённых к участию в массовых беспорядках. Таким образом он хотел оказать давление на администрацию колонии с целью смягчения условий и режима отбывания наказания.
В итоге бунт был подавлен. Все зачинщики и участники беспорядков получили дополнительные сроки лишения свободы от трёх до 12 лет.
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Как выяснилось в ходе суда и следствия, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники администрации обнаружили и изъяли сотовые телефоны, которые осуждённым запрещено иметь при себе. В тот же день заключённый по фамилии Касимов, выражая недовольство обыском, конфискацией телефонов и общими условиями содержания, подбил других осуждённых к участию в массовых беспорядках. Таким образом он хотел оказать давление на администрацию колонии с целью смягчения условий и режима отбывания наказания.
В итоге бунт был подавлен. Все зачинщики и участники беспорядков получили дополнительные сроки лишения свободы от трёх до 12 лет.
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Александр Бойцов