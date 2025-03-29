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Названа причина бунта заключённых в свердловской исправительной колонии

РИА Новости: Бунт в свердловской колонии возник из-за изъятых телефонов
Фото: istockphoto/konstantin71

Фото: istockphoto/konstantin71

В исправительной колонии № 46, расположенной в городе Невьянске Свердловской области, восемь заключённых устроили бунт. Причиной стало то, что администрация изъяла у них сотовые телефоны.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, имеющиеся в распоряжении агентства. Инцидент произошёл 25 сентября 2019 года. Взбунтовавшиеся заключённые разгромили свои камеры, посбивали со стен громкоговорители, сломали мебель и информационные стенды. Один из зачинщиков бунта 1960 года рождения угрожал сотруднику колонии молотком и монтировкой. Изначально причины вспыхнувших беспорядков не уточнялись.

Как выяснилось в ходе суда и следствия, во время обыска в помещениях отряда колонии сотрудники администрации обнаружили и изъяли сотовые телефоны, которые осуждённым запрещено иметь при себе. В тот же день заключённый по фамилии Касимов, выражая недовольство обыском, конфискацией телефонов и общими условиями содержания, подбил других осуждённых к участию в массовых беспорядках. Таким образом он хотел оказать давление на администрацию колонии с целью смягчения условий и режима отбывания наказания.

В итоге бунт был подавлен. Все зачинщики и участники беспорядков получили дополнительные сроки лишения свободы от трёх до 12 лет.

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Илон Маск продал соцсеть Х своему собственному стартапу в области ИИ xAI
29 марта 2025, 11:40

Фото: istockphoto/FotografieLink

Американский предприниматель, миллиардер, а с недавних пор ещё и государственный деятель Илон Маск продал принадлежавшую ему социальную сет Х (бывший Twitter). Новым владельцем соцсети стало другое детище эксцентричного бизнесмена стартап — xAI, занимающийся разработками в области искусственного интеллекта (ИИ).
В ходе сделки социальную сеть оценили в 33 миллиарда долларов без учёта долга, сообщает РБК. Интересно, что Twitter Маск приобрёл в 2022 году за 44 миллиарда долларов. Что касается стартапа xA, то его стоимость, по оценкам экспертов, составляет 80 миллиардов долларов.

«Будущее xAI и X тесно связано», — написал Маск, комментируя продажу одного своего актива другому.

Он считает, что эта сделка поможет раскрыть огромный потенциал, так как объединит передовые возможности и опыт xAI в сфере искусственного интеллекта с огромным охватом аудитории, которой обладает соцсеть Х.

По мнению американских СМИ, Илон Маск пытается утвердиться в качестве лидера в области всего, что связано с искусственным интеллектом, и в этом также заинтересована администрация Белого дома.

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Алексей Теплый 30 марта: как привлечь удачу в судьбу ребенка и не потерять здоровье, народные приметы
29 марта 2025, 11:03

Фото: istock/Valeriy Lushchikov

30 марта в народном календаре отмечается день святого Алексея, известный как Алексей Теплый. Этот праздник символизирует приход весны и начало активного сельскохозяйственного сезона. В народной традиции день святого Алексея связан с теплом, обновлением и надеждой на хороший урожай. Как правильно провести этот день расскажет «Радио 1».

История праздника

Святой Алексей жил в IV веке и был известен своей добротой и милосердием. Он стал покровителем бедных и угнетенных, и его жизнь была полна благих дел. В народной культуре святой Алексей почитается как защитник и помощник в трудные времена. Празднование дня святого Алексея стало важной частью народных традиций, связанных с началом весны и подготовкой к посевным работам.

С приходом христианства многие языческие обряды были адаптированы под новые реалии, и день Алексея стал днем весеннего обновления. В это время люди обращаются к святому с молитвами о благополучии, удаче и хорошей погоде для сельского хозяйства.

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Что можно делать 30 марта

  • 30 марта считается удачным днем для начала посевных работ.
  • Если погода позволяет, крестьяне начинают сажать ранние культуры, такие как редис, зелень и другие овощи.
  • Важно провести уборку на приусадебном участке, подготовить землю к посеву. Это время для обрезки деревьев и кустарников, а также для планирования будущих посевов.
  • Люди молятся святому Алексею о помощи в делах, особенно связанных с земледелием. В этот день принято зажигать свечи в церкви или дома в его честь.
  • Также важно уделить внимание домашним животным — проверить их здоровье и обеспечить необходимый корм. Это поможет создать гармонию в доме.

Приметы на Алексея Теплого

1. Если 30 марта солнечно и тепло, это предвещает хороший урожай. Холодный ветер или снег могут означать, что весна будет затяжной.

2. Если птицы начинают активно строить гнезда, это знак того, что весна пришла окончательно, и можно ожидать хорошего урожая.

3. Если в этот день начинают распускаться первые цветы, это предвещает благополучие в семье и удачу в делах.

4. Спокойное поведение домашних животных говорит о благоприятном времени для работы на земле.

Фото: istockphoto / GRZEGORZ KROL

Традиции празднования

В этот день в деревнях проводились различные обряды и ритуалы, направленные на привлечение удачи и защиты от невзгод. Люди собирались вместе, устраивали праздничные угощения, где подавались блюда из свежих овощей и молока. Существовали обряды очищения — люди умывались утренней росой или освященной водой, чтобы смыть все плохое и привлечь удачу в дом. Этот ритуал символизировал обновление и новое начало.

В некоторых регионах существовали обычаи устраивать весенние гуляния с песнями и танцами, что способствовало укреплению общинных связей и созданию праздничной атмосферы.


Что нельзя делать 30 марта

Если в доме был грудной ребенок, предки советовали не давать взаймы. Сыздавна верили, что с этим можно отдать счастливую судьбу наследника. Также 30 марта нельзя собираться в дорогу — это к неудаче. Если в этот день с крыши дома падает снег, его нельзя убирать. Считалось, что последний снег имеет необычайную силу. Его подбирали, растапливали и умывались или обтирались растаявшей водой, чтобы было крепкое здоровье и красота.

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#приметы
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В Подольске в течение 2025 года обновят 23 километра сетей теплоснабжения
29 марта 2025, 10:38

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

В Подольске в течение нынешнего года планируется обновить ещё 23 километра сетей теплового хозяйства. Кроме того, будут проложены дополнительные участки теплотрассы по новым адресам.
Модернизации и ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства в Подольском городском округе уделяют особое внимание.
Например, сейчас идёт модернизация котельных на улицах Ульяновых, Победы, Заводской и Большой Серпуховской.

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

В прошлом году в округе произошла серьёзная авария на котельной в Климовске. Тогда без отопления остались 176 домов. Этот случай стал серьёзным вызовом для властей. Собственник объекта скрыл чрезвычайное происшествие, что лишило драгоценного времени и не позволило быстро отреагировать на аварию экстренным службам.

Благодаря своевременной поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва сложную ситуацию удалось оперативно стабилизировать. На месте ежедневно трудились сотни специалистов, были развёрнуты пункты временного размещения, полевые кухни.

«Огромная благодарность всем, кто тогда не остался в стороне! Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций при содействии областного правительства мы начали масштабную модернизацию всего теплового хозяйства. В 2024 году уже капитально отремонтировали более 17 километров сетей. В 2025 планируется обновить ещё 23 километра, а также проложить дополнительные участки по новым адресам. Завершим и обновление котельных на улицах Ульяновых и Победы, продолжим реконструкцию объекта на Заводской, начнём на Большой Серпуховской. Весной восстановим благоустройство территорий», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Фото: пресс служба администрации г. о. Подольск

В округе постоянно идёт комплексное развитие инфраструктуры. В рамках президентской программы газификации в план включили 63 садовых некоммерческих товарищества (СНТ), благодаря чему газ теперь подводят напрямую к участкам, что не влечёт дополнительных затрат для дачников. Особое внимание уделяется системе водоснабжения. Стартовало строительство комплекса водоподготовки на Деснинском водозаборе. Он ежедневно обеспечивает водой 220 тысяч человек. Также запланирован ремонт аварийных участков сетей и насосных станций «Товарная» и «Лучинское».

«Подольск входит в число лидеров региона по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2024 году обновлены 190 зданий, в планах ещё 252. Наша задача — создать надёжную, современную и комфортную среду для жизни каждого жителя городского округа», — заключил Артамонов.

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#григорий артамонов
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Самая сексуальная бегунья мира опубликовала откровенное фото
29 марта 2025, 08:25

Алиса Шмидт (фото: instagram*/alicasmd)

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coveragе самой сексуальной спортсменкой мира, поделилась новыми фотографиями в соцсетях.
На фото бегунья в белом халате и с полотенцем на голове читает газету. Пост собрал 72 тысячи лайков и почти 500 комментариев.

Алиса Шмидт отбиралась на Олимпийские игры 2024 в Париже. Спортсменка выступала за сборную Германии в эстафете на дистанции четыре по 400 м. В 2017 году девушка взяла второе место в эстафете четыре по 400 м на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Через два года Шмидт удалось взять бронзу на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет.

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Семьям в России необходимо 74 тысячи рублей для покупки самого необходимого
29 марта 2025, 02:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

В прошлом году российским семьям было необходимо 73,9 тысячи рублей для покупки самого необходимого, чтобы «свести концы с концами». Такие данные приводит Росстат.
«Минимальный месячный доход, требующийся домохозяйству для "сведения концов с концами" - под этим Росстат понимает оплату всех необходимых ежедневных расходов - в прошлом году составил 73,9 тысячи рублей против 67,5 тысячи рублей за 2022 год» — передает РИА Новости данные ведомства.

За два года эта сумма выросла на шесть тысяч рублей. Согласно результатам исследования, городским семьям для покрытия базовых потребностей необходимо 74,2 тысячи рублей. Проживающим в селах для этого нужно 72,5 тысячи. При этом если речь идет о семьях с детьми, то здесь минимальные потребности будут стоить 99,9 тысяч рублей. Бездетным для этого нужно уже 64,2 тысячи.

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