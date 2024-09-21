В казахстанской колонии произошел бунт заключенных

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Бунт заключённых произошёл в казахстанской колонии в Туркестанской области на юге республики. Об этом сообщили в пресс-службе комитета уголовно исполнительной системы МВД республики.
Отмечается, что бунт осужденных произошел по причине несогласия с режимом содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
На данный момент в колонии находится председатель комитета, руководство и надзорные органы. Ситуация в учреждении стабилизирована.
Несколько сотрудников колонии получили незначительные телесные повреждения. В пресс-службе добавили, что им оказали необходимую помощь.
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На данный момент в колонии находится председатель комитета, руководство и надзорные органы. Ситуация в учреждении стабилизирована.
Несколько сотрудников колонии получили незначительные телесные повреждения. В пресс-службе добавили, что им оказали необходимую помощь.
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Екатерина Коршунова