Названа причина крушения российского Ту-22М3 на Ставрополье

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Минобороны РФ сообщило, что, по предварительным данным, причиной крушения военного самолета Ту-22М3 ВКС РФ в Ставропольском крае стала техническая неисправность.
По данным оборонного ведомства, самолет Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Ставропольском крае. Самолёт упал после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.
Накануне глава региона Владимир Владимиров сообщил, что в поле на территории региона упал самолет. При этом летчики успели катапультироваться, подчеркнул он. Их нашли и отвезли в больницу.
В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.
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Накануне глава региона Владимир Владимиров сообщил, что в поле на территории региона упал самолет. При этом летчики успели катапультироваться, подчеркнул он. Их нашли и отвезли в больницу.
В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.
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Алёна Самарева