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Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США

Политолог Перенджиев: США постараются передать оружие Киеву к лету
18 апреля 2024, 19:04
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение о том, что США постараются как можно скорее передать оружие Украине.
Он добавил, что возможно сделать это Штаты смогут в начале лета.

«Я думаю, предназначенную для ВСУ военную технику и ракеты передадут в июне. Они будут ускорять этот момент, понимая, что лето — самое благоприятное время для ведения боевых действий. Сейчас инициатива за ВС РФ, значит, дальше мы будем выступать, тем более летом. Так что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.



Ранее Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.

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#всу
#оружие
Риттер: ВСУ отступают и сдают территории после ударов авиабомбами со стороны РФ
18 апреля 2024, 19:03

Фото: istock/Tomas Ragina

Российские военные наносят удары по ВСУ управляемыми авиабомбами, в результате чего они вынуждены отступать. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«Все уже признают, что российская авиация просто прилетает, сбрасывает эти управляемые авиабомбы за пределами действия украинской ПВО, в результате чего гибнет весь личный состав ВСУ», — рассказал разведчик.
Он отметил, что российские военные немного продвигаются, ВСУ отступают, бомбы снова летят и уничтожают все, а ВС РФ опять двигаются вперед.
Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока киевские власти не одумаются и не капитулируют, ​пояснил он.

В зоне СВО российскими военными активно применяются авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь ЗРК противника.

Ранее сообщалось, что армия РФ может в скором времени полностью обрушить фронт ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#самолёты
#авиация
#сво
#всу
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В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского
СБУ: в Польше задержали подозреваемого в «подготовке покушения» на Зеленского
18 апреля 2024, 19:03

Совместными усилиями украинских и польских спецслужб на территории Польши был задержан подозреваемый в покушении на президента Владимира Зеленского. Об этом 18 апреля сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что задержанный является гражданином Польши и собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. По мнению украинских властей, это могло помочь спецслужбам России при подготовке покушения на украинского лидера во время его пребывания в Польше.

В настоящее время польская прокуратура предъявила обвинение задержанному за «готовность действовать в пользу иностранной спецслужбы».

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#сша
#прокуратура
#обвинение
#всу
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Политолог Перенджиев выразил уверенность в уничтожении Россией всех ATACMS ВСУ
18 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/MikeMareen

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.
«Мы стали действовать другими путями: уничтожаем структуры системы Starlink. ВСУ всё сложнее использовать эту систему навигации. Мы уничтожаем транспортные коммуникации для подвоза военной техники. Это угроза, но мы уже имеем опыт её отражения. Уничтожим все ATACMS. Также будем ликвидировать наёмников, которые обслуживают ATACMS», — отметил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Он добавил, что у России есть наработки в отражении ракетных и артиллерийских ударов по нашей территории.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север».

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#военные
#сво
#всу
#рф
#вс рф
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В МИД Украины призвали Грузию бояться русификации вместо украинизации
МИД Украины: реальная опасность Грузии — это русификация, а не украинизация
18 апреля 2024, 18:30

Министерство иностранных дел Украины призывало Тбилиси пересмотреть свою оценку угроз и обратить внимание на русификацию вместо украинизации.
Это отражено в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства, где выражено недовольство комментариями премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о предполагаемой угрозе «украинизации», связанной с законопроектом об иностранных агентах.

В заявлении отмечается, что реальной угрозой для Грузии является русификация, а не так называемая «украинизация». Министерство также подчеркивает, что пренебрежительное упоминание Украины может нанести ущерб грузинско-украинским отношениям.

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#санкции
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#ущерб
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Озвучены данные, которые можно извлечь из разрушенных дронов
Киберэксперт Борощук: Разрушенный дрон может указать, откуда его запустили
18 апреля 2024, 18:17

Фото: iStock/NatureNow

Исследователь в области кибербезопасности, руководитель консалтингового агентства Дмитрий Борощук заявил, что из разрушенных дронов можно извлечь полезную информацию, в том числе местоположение его запуска.
Однако, уточнил эксперт, такую информацию не всегда удаётся изъять.

«Это могут быть частотные характеристики и протоколы управления, исходя из данных телеметрии, фото и видеоматериалы, как в памяти самого дрона, так и в устройстве, через которое оно управлялось, — и здесь из самого изображения можно при помощи той же самой методологии OSINT выяснить места пролёта или точки интереса», – добавил в беседе с Газета.ру специалист.

Кроме этого, в такой технике могут быть заложены координаты, заложенные в полётный контроллер, по которым ориентировался дрон во время пути.

Вытащить данные из упавшего дрона можно с помощью специальных программ.

Ранее сообщалось, что у российских границ в Черном море был замечен беспилотный летательный аппарат НАТО во время атаки ВСУ на аэродром в Крыму.

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#дрон
#данные
#аппарат
#информация
#техника
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В Киеве разыскивают более пяти тысяч уклонистов
Полиция в Киеве объявила в розыск более пяти тысяч уклонистов
18 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/sandsun

В Киеве в розыск объявили более пяти тысяч уклонистов по запросу территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщает телеканал Ukraine World News со ссылкой на пресс-службу столичного управления Нацполиции Украины.
Сотрудники ТЦК направили в полицию 5387 обращений об установлении местонахождения военнообязанных, которые нарушили правила воинского учета и законодательство о мобилизации. В Киевский центр комплектования должны были быть доставлены 4955 человек. Однако всего установить местонахождение удалось только 1,4 тыс. человек из списка.

Территориальные центры комплектования много раз заявляли о поиске мужчин, которые после получения повестки не явились в центр.

Военкомат в Полтавской области в конце марта 2024 года сообщил, что местная полиция ищет 30 тыс. человек, уклоняющихся от мобилизации, а в ТЦК Ивано-Франковской области за неявку разыскивают 36 тыс. военнообязанных.

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Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»

МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
#полиция
#военкомат
#всу
#украина
#мобилизация
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Стало известно, на каком направлении ВСУ укрепляют оборону, опасаясь прорыва
Генштаб ВСУ начал готовить новые оборонительные рубежи на Днепре
18 апреля 2024, 17:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины начали готовить новые оборонительные рубежи по линии Днепра. Об этом сообщает украинский портал «Резидент».
Новая линия обороны возводится на случай прорыва линии фронта и отступления ВСУ. Отмечается, что сложная ситуация сложилась сразу на нескольких направлениях. Гарантий того, что фронт не будет прорван в ближайшее время нет. Заранее подготовленных позиций, куда могли бы отступить обессиленные бойцы ВСУ тоже нет.

Планы построить новую линию обороны на Авдеевском направлении вдоль Очеретино — Новоселовка Первая — Карловка провалились. Российские военные уже вошли в Очеретино. Потеря этого узла дает возможность ВС РФ атаковать в разных направлениях. Аналогичная ситуация происходит под Часовым Яром. Украинские военные не верят в то, что удержат город, несмотря на заявления Сырского.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#владимир путин
#сво
#всу
#вс рф
#зеленский
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Зеленский рассказал о производстве украинских гаубиц «Богдана»
18 апреля 2024, 17:05

Фото: istockphoto/viper-zero

Глава киевского режима Владимир Зеленский отчитался о производстве украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) «Богдана». По его словам, в апреле Украина успела выпустить десять таких машин.
Об этом, подводя итоги совещания по безопасности, украинский президент написал в своём телеграм-канале. Он также добавил, что в следующих месяцах производство этих самоходных гаубиц планируется увеличить.

«Богдана» является первой украинской САУ, разработанной с учётом возможности использовать боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров. Её скорострельность составляет от четырёх до восьми выстрелов в минуту, дальность стрельбы — до 40 километров. Ещё в начале 2022 года американское издание 19FortyFive включило эту самоходку в список главного вооружения Украины в потенциальном конфликте с Россией.

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В Харькове прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги
18 апреля 2024, 16:10

Фото: istock / Leonid Ikan

В украинском городе Харьков произошел взрыв, об этом сообщает местное издание «Общественное».
По информации агентства, взрывы также были слышны в Ивано-Франковской области на западе Украины.

Отмечается, что прежде сработали сигналы оповещения о ракетной опасности практически во всех областях страны.

В настоящее время информации о повреждениях каких-либо объектов нет.

Ранее в минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила пункт управления оперативного командования ВСУ «Север» в зоне проведения СВО. Уточняется, что ВС РФ применили для атаки военных объектов Украины ЗРК С-300.

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