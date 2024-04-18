Политолог Перенджиев назвал сроки передачи Украине оружия от США

Фото: iStock/Michele Ursi
Военный политолог доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал предположение о том, что США постараются как можно скорее передать оружие Украине.
Он добавил, что возможно сделать это Штаты смогут в начале лета.
Ранее Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.
Читайте также:
Политолог Перенджиев выразил уверенность в уничтожении Россией всех ATACMS ВСУ
МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
«Вырвать с корнями»: Полковник Баранец назвал срок освобождения Часова Яра
«Я думаю, предназначенную для ВСУ военную технику и ракеты передадут в июне. Они будут ускорять этот момент, понимая, что лето — самое благоприятное время для ведения боевых действий. Сейчас инициатива за ВС РФ, значит, дальше мы будем выступать, тем более летом. Так что США постараются как можно быстрее передать Украине военную технику», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.
Ранее Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.
Читайте также:
Политолог Перенджиев выразил уверенность в уничтожении Россией всех ATACMS ВСУ
МО РФ: уничтожен пункт управления оперативного командования ВСУ «Север»
«Вырвать с корнями»: Полковник Баранец назвал срок освобождения Часова Яра
Мелисса Тимофеева