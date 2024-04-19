Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией далеко от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — сказано в сообщении.По данным городской спасательной службы, объекты инфраструктуры не пострадали.
«В городе все спокойно», — подчеркнул Развожаев.Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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