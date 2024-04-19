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Над морской акваторией далеко от Севастополя уничтожили воздушную цель

Развожаев: ПВО уничтожила далеко от Севастополя воздушную цель
19 апреля 2024, 06:58
Фото: istock / DedMityay

Фото: istock / DedMityay

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили воздушную цель над морской акваторией далеко от Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Телеграм-канале.
«Громкие звуки, которые было слышно в городе — это, по предварительным данным, дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя», — сказано в сообщении.
По данным городской спасательной службы, объекты инфраструктуры не пострадали.



«В городе все спокойно», — подчеркнул Развожаев.
Ранее сообщалось, что на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#пво
#крым
«Дорога в пропасть»: Рогов придумал название «формуле мира» Зеленского
19 апреля 2024, 07:21

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал дорогой в пропасть предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским «формулу мира», пишет РИА Новости.
Украинская «формула мира» предложена для урегулирования конфликта с Россией. Как отметил Рогов, западные страны вместе с украинскими властями уже находятся на краю обрыва.

По мнению Рогова, ставка верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля на инициативу президента Незалежной раскрывает намерение Запада разжигать кризис.

Ранее на встрече со спецпредставителем правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной, но не по «формуле мира», предложенной Зеленским.

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#россия
#украина
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ВСУ расстреляли мужчину за сотрудничество с Россией
Подпольщик: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с РФ
19 апреля 2024, 06:34

Фото: istock / Kuzma

Украинские военнослужащие расстреляли мужчину на правом берегу Днепра в подконтрольном им части Херсонской области из-за подозрений в связи с Российской Федерацией. Об этом сообщил командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным «Град» в разговоре с изданием РИА Новости.
«Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян», — сообщил собеседник информагентства.
«Град» рассказал об еще одной ситуации, когда мужчину обвинили в госизмене за продажу угля и дров военнослужащим ВС РФ. Теперь ему грозит до 12 лет тюремного заключения.

До этого депутат херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что ВСУ фактически вернули Херсон в условия фашисткой оккупации, в городе правит террор и насилие. Как утверждает парламентарий, поступают сообщения об избиениях и похищениях мирного населения.

Ранее сообщалось, что «Волнорез» не дал дронам ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсон
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
19 апреля 2024, 05:16

Фото: istock / Harry Wedzinga

Во всех регионах Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Ночью 19 апреля сообщалось о взрывах в городе Павлоград на юго-востоке Украины.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 25 воздушных целей над регионом.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
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#воздушная тревога
#украина
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ВСУ всю ночь пытались поразить дронами оставленный в поле «Солнцепек»
«Волнорез» не дал дронам ВСУ поразить оставленный в поле на ночь «Солнцепек»
19 апреля 2024, 04:52

Фото: Минобороны РФ

FPV-дроны ВСУ на протяжении ночи атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», однако не смогли ее уничтожить из-за установленного мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы «Волнорез». Об этом рассказал разработчик системы Станислав в разговоре с РИА Новости. Полное имя собеседника не раскрывается из-за соображений безопасности.
«По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов «Солнцепек» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить», — рассказал разработчик.
Как утверждает собеседник издания, затем «Солнцепек» эвакуировали, починили, сегодня ТОС снова в рабочем состоянии.

Главная особенность РЭБ «Волнорез» — его модульность. В комплексе прописываются частоты, необходимые для подавления FPV-дронов противника на определенном участке фронта в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
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У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири
Economist: у ВСУ появилась модель БПЛА, способная долететь до Сибири
19 апреля 2024, 04:22

Фото: istock / R_Type

У Вооруженных сил Украины появились новые беспилотники с дальностью полета до 3-х тысяч километров. Таким образом, дрон может долететь до Сибири. Об этом пишет издание The Economist.
Сообщается, что в производство современных беспилотных летательных аппаратов Киев вложил существенные суммы – сотни миллионов долларов. В статье отмечают, что сейчас дроны, которые способны обнаруживать и поражать объекты на очень большом расстоянии, выпускаются как минимум на 6 предприятиях.

Информагентство обратило внимание, что разработка такой техники на Украине — это вынужденная необходимость. Причиной разработки беспилотников стал отказ Запада предоставлять Киеву оружие дальнего действия.

Ранее сообщалось, что ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Взрывы прогремели в Павлограде на юго-востоке Украины
«Страна.ua» сообщила о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области
19 апреля 2024, 04:15

Фото: istock / Zeferli

На фоне воздушной тревоги в городе Павлоград в Днепропетровской области прозвучали взрывы. Об этом информирует издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.
«Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области», — сказано в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в пяти областях на юго-востоке Украины. Соответствующий сигнал был включен в Одесской, Кировоградской, Николаевской Днепропетровской и Харьковской областях.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#тревога
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ВСУ взломали терминалы Starlink и начали «воровать интернет» у Илона Маска
ЦКБР: ВСУ взломали терминалы Starlink, чтобы бесплатно пользоваться интернетом
19 апреля 2024, 03:33

Фото: istock / Oleksii Kononenko

Вооруженные силы Украины смогли взломать терминалы спутниковой связи Starlink с целью обхода территориальных ограничений на работу устройств и их использования без абонентской платы. Об этом рассказал гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в разговоре с ТАСС.
После тщательного анализа спутниковой коммуникационной системы дрона ВСУ «Баба Яга» стало понятно, что украинские войска смогли внести серьезные изменения в конструкцию терминала и в программное обеспечение.

«Фактически им удалось зашунтировать главные микросхемы терминального устройства с помощью специального оборудования под управлением Raspberry Pi», — заявил собеседника издания.
Кузякин указал, что украинские войска используют спутниковый интернет Starlink для управления и корректировки своих дронов. Имеются в виду тяжелые дроны, такие как «Баба Яга».

«Это большой гражданский мультироторный сельскохозяйственный дрон, переделанный под боевое применение. Дрон может нести до трех 82-мм мин и используется как ночной бомбардировщик. На него устанавливается тарелка спутниковой связи Starlink, обеспечивающая интернет-соединение между летящим дроном и оператором», — рассказал глава ЦКБР.
Ранее Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#интернет
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#всу
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#илон маск
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В Белгородской области уничтожили 25 воздушных целей
Гладков: ПВО сбила в Белгородской области 25 воздушных целей
19 апреля 2024, 02:02

Фото: istock / chameleonseye

Система противовоздушной обороны сбила 25 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, в результате атаки Вооруженных сил Украины никто не пострадал. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 25 воздушных целей на подлете к городу. По предварительный информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
До этого сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#сво
#Вячеслав Гладков
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#рф
#пво
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Украина отказалась исполнять просьбы США о прекращении атак на объекты в России
The Economist: Украина проигнорировала просьбу США по атакам дронов на Россию
19 апреля 2024, 01:02

Фото: Минобороны РФ

Украинское руководство продолжает отказываться от исполнения просьб со стороны Соединенных Штатов, которые призывают Киев перестать атаковать объекты инфраструктуры, находящиеся на территории РФ. Об этом сообщил британский журнал Economist.
«Белый дом недоволен. Он добивается от украинцев прекращения ударов... Пока что Украина игнорирует советы американцев остановить удары», — отмечает автор материала.
Как заявил источник издания в украинской разведке, еще не было распоряжений по поводу снижения интенсивности ударов Вооруженными силами Украины. Информагентство также отмечает, что в последнюю неделю Киев воздерживался от атак на объекты нефтяной промышленности в России.

Ранее сообщалось, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Для обстрела города украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО). Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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