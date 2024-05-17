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Названа причина отказа иностранных компаний уходить из России

Экономист Зубец заявил о хороших условиях для иностранных компаний в России
17 мая 2024, 14:35
Фото: iStock/fizkes

Фото: iStock/fizkes

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что иностранные компании отказываются уходить из России из-за хороших условий работы в нашей стране и получаемой здесь прибыли.
«Уход или продолжение работы компаний зависит и от враждебности материнского правительства: если оно злобное, то, наверное, заставит уйти все свои компании из России. Если оно незлобное, то будут работать и нормально себя чувствовать, потому что деньги не пахнут. Вот остаются и работают на благо себе и на благо России», —добавил в беседе с «Известиями» Зубец.

А руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов перечислил отрасли и компании, где чаще всего востребован удалённый формат работы. К таким он отнёс сферу IT, оптовую и розничную торговлю, юриспруденцию, бухгалтерию, сферы рекламы, дизайна, производства контента, а также область образования.



«У дистанционного формата занятости есть свои преимущества: экономия времени и денег на проезд в офис и обратно, гибкость графика и возможность работать из любой точки мира. Но недостатки тоже есть: отсутствие живого общения с коллегами, стирание границ между работой и личной жизнью, снижение продуктивности, эффективности коммуникации», — пояснил в беседе с RT Тарасов.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 34% россиян покидают работу после окончания испытательного срока.

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#бизнес
#россия
«Не грех, но глупость»: священник о завешивании зеркал в доме покойника
17 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/SergeyPankratov

Священник назвал языческими пережитками ритуал по завешиванию окон в доме покойника.
По словам Сергея Сеньчукова (Феодорита), завешивание зеркал, когда умирает кто-то из близких или в доме находится покойник — одна из самых старейших традиций. При этом она не имеет никакого отношения к православной вере.

Как отметил священник, это суеверие и языческий пережиток и следование подобным традициям — это не грех, но глупость.

Священнослужитель пояснил, что ключевое для христианина, провожающего близкого в последний путь, — это молитва, чтение Псалтыря, церковное отпевание и панихида.

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#священник
#смерть
#традиции
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МВД оценило идею ограничить скорость СИМ в пешеходных зонах
17 мая 2024, 14:21

Фото: iStock/ViewApart

В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России прокомментировали идею ограничить максимальную скорость передвижения средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах движения пешеходов до 8 км/ч.
Специалисты отметили, что до 2025 года уже будет исполняться ряд, утверждённых правительством, по регулированию развития СИМ и обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе исполнения всех поручений вышеуказанная идея может быть учтена.

«На основании изложенного полагаем, что предлагаемая инициатива может быть учтена при выполнении вышеуказанного мероприятия», — прокомментировали в беседе с RT в ведомстве.

До этого сообщалось, что удалось установить личность водителя, который сбил 11-летнюю девочку на самокате на юго-востоке Москвы и скрылся.

«Установлен водитель, управлявший прокатным электросамокатом. Им оказался 15-летний житель района Люблино. По предварительным данным, несовершеннолетний не имеет аккаунта в мобильном приложении сервиса аренды электросамокатов. Он самовольно воспользовался электросамокатом, который находился в режиме ожидания под открытым аккаунтом», – приводит АГН «Москва» комментарий пресс-службы столичной прокуратуры.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов отмечал, что при передвижении на электросамокатах в городе важно соблюдать ряд предписанных правил во избежание несчастных случаев.

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#специалисты
#мвд
#электросамокат
#дорога
#транспорт
#безопасность
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Россиянин поджег квартиру попал в психбольницу
17 мая 2024, 14:17

Фото: iStock/shironosov

В Якутии мужчину направили на принудительное лечение из-за поджога квартиры, пишет «Лента.ру».
По данным областного управления Следственного комитета России, верховный суд Якутии отправил на принудительное лечение в психбольницу 65-летнего местного жителя.

Мужчина поджег квартиру с шестью людьми. Его признали виновным по статьям 105 и 30, 105 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает следствие, ночью 22 мая 2023 года местный житель выпивал у себя дома вместе с шестью знакомыми. В какой-то момент он схватил канистру с бензином, поджег квартиру и удерживал дверь, чтобы никто не мог спастись. Выжить удалось только двоим женщинам.

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#якутия
#суд
#психиатр
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В Подмосковье обсудили способы интеграции трудовых мигрантов в российское общество
17 мая 2024, 14:08

Фото: МИСК МО

Вопросы поддержания добрососедских отношений между проживающими в Подмосковье представителями разных национальностей и укрепления российских духовно-нравственных ценностей обсудили на региональном круглом столе в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства информации и социальных коммуникаций Московской области.
В рамках круглого стола был поднят вопрос об интеграции в российское общество трудовых мигрантов.

«Участники круглого стола обсудили, что к различным культурным и просветительским межнациональным и межрелигиозным мероприятиям, проходящим в Московской области, необходимо привлекать и иностранных граждан, которые живут в Подмосковье, чтобы они познакомились с российскими нравственными ценностями, обычаями и культурой», — говорится в сообщении.
Кроме того, собравшиеся отметили важность работы по информированию мигрантов о законодательстве России и мероприятий по профилактике экстремизма.

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Стало известно, сколько россиян не выдерживают испытательного срока на работе
Опрос: 34% россиян уходят с работы после испытательного срока
17 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 34% россиян покидают работу после окончания испытательного срока.
Как передают «Известия», 52% из ушедших с работы объяснили своё решение тем, что озвученные ранее условия не совпали с реальными, 47% не подошли условия работы, 22% осознали отсутствие возможностей для карьерного и профессионального роста.

Отмечаются, что 66% респондентов оставались на новом месте.

А аналитики «Авито Работы» объяснили, как рассчитать будущую пенсию. По их словам, для этого надо зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», перейти в раздел «Работа и пенсия», найти и открыть информацию о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стаже.

«Запишите количество ваших ИПК, узнайте текущую стоимость одного пенсионного коэффициента. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Узнайте размер фиксированной выплаты — в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля. Умножьте количество ваших ИПК на стоимость одного коэффициента. Добавьте к полученному результату фиксированную часть», — пояснили в беседе с RT эксперты.

Они уточнили, что в случае, если у вас оказалось недостаточно стажа, коэффициентов или отсутствовали страховые взносы, у вас точно будет социальная пенсия.

Ранее сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что военные пенсии будут увеличены с 1 октября.

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#пенсии
#работа
#выплаты
#эксперты
#опрос
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«На века»: в Эстонии отказались меняться землями с Россией
17 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/diegograndi

Обмен землями между Эстонией и Россией невозможен в течение веков.
Об этом заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR. Так он прокомментировал решение правительства страны начать строительство приграничной инфраструктуры, не учитывая двусторонние соглашения с Россией о госгранице и разграничении морских пространств.

В своей речи Ляэнеметс сослался на обмен Саатсеского сапога — приграничного участка, находящегося в составе РФ, который не состоялся.

По словам министра, какой-либо обмен землей с Россией невозможен в течение нескольких десятилетий, а то и веков.

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#эстония
#россия
#земля
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Школьникам Ивантеевки рассказали о правилах безопасности на железной дороге
17 мая 2024, 13:38

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Внеклассное занятие, посвящённое правилам безопасности на железной дороге, провели для учеников школы №2 в Ивантеевке в преддверии летних каникул, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Представители администрации округа, а также Московско-Ярославской транспортной прокуратуры, Линейного управления МВД России на станции Москва Ярославская и Московско-Ярославской дистанции пути им. В. Б. Каменского побеседовали со школьниками и показали им видеоролики по безопасности на железнодорожных путях и станциях», — говорится в сообщении.
Главной целью занятия была профилактика травматизма и смертности детей и подростков на объектах железнодорожной инфраструктуры из-за невнимания, спешки, нарушения правил поведения и игр на ж/д путях и прилегающих у ним участках.

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#ивантеевка
#железная дорога
#безопасность
#школьники
#лекция
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Риелтор рассказал, чем для россиян обернется запрет на строительство студий в Москве
Риелтор Барсуков: строительство студий – это проблема Москвы
17 мая 2024, 13:31

Фото: istockphoto.com/Aguus

Власти Москвы ввели ограничение на проектирование и строительство квартир и студий площадью менее 28 кв. м. Это следует из информационного письма Москомэкспертизы. Примечательно, что в последние годы компактные студии стали чуть ли не визитной карточкой новостроек, кроме того, квартиры с малой квадратурой является наиболее доступным жильем на рынке.
О том, отразятся ли возможные изменения на покупательной способности россиян и введут ли подобную меру в регионах, в беседе с «Радио 1» рассказал член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

«Я думаю, эта практика распространиться и в других регионах. Хочу сделать пометку, что строительство студий – это проблема Москвы и других крупных городов. Жилье такой квадратуры некомфортное, и делалось оно для того, чтобы уменьшить цену целой квартиры. Так застройщики увеличивали стоимость квадратного метра. Дальше скорее всего эксперимент продлят на другие регионы», — сообщил Барсуков.

В ходе беседы с экспертом был затронут вопрос о том, что малогабаритное жилье пользуется спросом среди россиян из-за относительно низкой стоимости, так не приведет ли ограничение на строительство квартир менее 28 кв.м. к тому, что снизится покупательная способность?

«Да, семейная ипотека в большинстве случаев была на такие студии. Но это делалось в инвестиционных целях. Первоначальный взнос маленький, зато можно взять ипотеку под низкий процент, купить студию, а потом ее сдавать. Но студия редко используется как полноценное жилье. Купить и сдать – да.
Купить, прожить некоторое количество лет, накопить денег и продать, купить полноценную квартиру – да. Но сейчас сразу будут покупать нормальные квартиры. В квартире должно быть комфортным проживание. Очень правильно, что государство наконец-то вспомнило об этом. На мой взгляд, нормативы нужно делать еще больше. 28 квадратных метров – это тоже малогабаритная однокомнатная квартира. Сейчас в квартирах хуже, чем в хрущевках, это неправильно. Должны быть нормальные квартиры и доступность жилья не метражом меряется, а возможностью человека приобрести жилье», — пояснил Барсуков.
По его мнению, государство должно позаботиться о том, чтобы люди имели возможность покупать квартиры.

«Это вопрос развития страны. Надо сделать так, чтобы люди во всех регионах могли зарабатывать деньги, тогда не придется ехать в Москву и цены на жилье в столице не будут расти», — заключил риелтор.
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#регионы
#семейная ипотека
#государство
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В Электрогорске обнаружили «резиновые» квартиры с 38 зарегистрированным мигрантами
17 мая 2024, 13:21

Фото: iStock/Dzurag

Две квартиры, в которых были фиктивно зарегистрированы 38 мигрантов, выявили полицейские в подмосковном Электрогорске, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате проверки домов на улицах Ухтомская и Советская было установлено, что 59-летняя хозяйка двух квартир поставила на миграционный учет 38 иностранцев, но мест для временного проживания им не предоставила», — говорится в сообщении.
Против женщины завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двух лжесоцработниц, которые украли у пенсионерки из Ногинска более миллиона рублей.

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#электрогорск
#мигранты
#квартиры
#криминал
#полиция
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