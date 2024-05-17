Названа причина отказа иностранных компаний уходить из России

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что иностранные компании отказываются уходить из России из-за хороших условий работы в нашей стране и получаемой здесь прибыли.
«Уход или продолжение работы компаний зависит и от враждебности материнского правительства: если оно злобное, то, наверное, заставит уйти все свои компании из России. Если оно незлобное, то будут работать и нормально себя чувствовать, потому что деньги не пахнут. Вот остаются и работают на благо себе и на благо России», —добавил в беседе с «Известиями» Зубец.
А руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов перечислил отрасли и компании, где чаще всего востребован удалённый формат работы. К таким он отнёс сферу IT, оптовую и розничную торговлю, юриспруденцию, бухгалтерию, сферы рекламы, дизайна, производства контента, а также область образования.
«У дистанционного формата занятости есть свои преимущества: экономия времени и денег на проезд в офис и обратно, гибкость графика и возможность работать из любой точки мира. Но недостатки тоже есть: отсутствие живого общения с коллегами, стирание границ между работой и личной жизнью, снижение продуктивности, эффективности коммуникации», — пояснил в беседе с RT Тарасов.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 34% россиян покидают работу после окончания испытательного срока.
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Мелисса Тимофеева