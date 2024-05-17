Стало известно, сколько россиян не выдерживают испытательного срока на работе

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Опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 34% россиян покидают работу после окончания испытательного срока.
Как передают «Известия», 52% из ушедших с работы объяснили своё решение тем, что озвученные ранее условия не совпали с реальными, 47% не подошли условия работы, 22% осознали отсутствие возможностей для карьерного и профессионального роста.
Отмечаются, что 66% респондентов оставались на новом месте.
А аналитики «Авито Работы» объяснили, как рассчитать будущую пенсию. По их словам, для этого надо зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», перейти в раздел «Работа и пенсия», найти и открыть информацию о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стаже.
Они уточнили, что в случае, если у вас оказалось недостаточно стажа, коэффициентов или отсутствовали страховые взносы, у вас точно будет социальная пенсия.
Ранее сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что военные пенсии будут увеличены с 1 октября.
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Отмечаются, что 66% респондентов оставались на новом месте.
А аналитики «Авито Работы» объяснили, как рассчитать будущую пенсию. По их словам, для этого надо зайти в личный кабинет на сайте «Госуслуги», перейти в раздел «Работа и пенсия», найти и открыть информацию о количестве индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) и стаже.
«Запишите количество ваших ИПК, узнайте текущую стоимость одного пенсионного коэффициента. В 2024 году она составляет 133,05 рубля. Узнайте размер фиксированной выплаты — в 2024 году она составляет 8 134,88 рубля. Умножьте количество ваших ИПК на стоимость одного коэффициента. Добавьте к полученному результату фиксированную часть», — пояснили в беседе с RT эксперты.
Они уточнили, что в случае, если у вас оказалось недостаточно стажа, коэффициентов или отсутствовали страховые взносы, у вас точно будет социальная пенсия.
Ранее сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила, что военные пенсии будут увеличены с 1 октября.
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Мелисса Тимофеева