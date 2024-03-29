Названа причина, по которой террористы не сменили машину, уехав из «Крокус Сити Холл»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Подозреваемые в совершении теракта пытались скрыться на том же автомобиле, на котором приехали в здание концертного зала. Почему они не сменили машину, рассказали в РБК.
По мнению аналитиков, причина такого поведения проста — исполнители просто не рассчитывали выбраться из здания комплекса живыми.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательнейшим образом спланирован, его невозможно было провести без длительной подготовки и большой команды. Ранее поступала информация, что террористы действовали под влиянием на их сознание психотропных веществ, отключающих страх.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382.
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Теракт в «Крокус Сити Холле» был тщательнейшим образом спланирован, его невозможно было провести без длительной подготовки и большой команды. Ранее поступала информация, что террористы действовали под влиянием на их сознание психотропных веществ, отключающих страх.
«Завербовать людей легко. Вопрос в том, чтобы их подготовить к теракту, составить план атаки на конкретное мероприятие», — рассказал РБК эксперт из Израиля, старший научный сотрудник Института международной политики по борьбе с терроризмом Эли Кармон.Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 382.
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Мария Федоровцева