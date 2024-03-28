Следственные действия с участием террористов проходят на территории «Крокус Сити Холл»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В четверг 28 марта группу террористов, проходящих по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», привезли на территорию сгоревшего комплекса для выяснения обстоятельств произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что террористы устроили атаку на концертный зал под воздействием наркотических веществ.
Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
Количество убитых в ходе теракта по официальным данным составляет 143 человека, количество пострадавших — 360.
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Вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и начала в упор расстреливать людей. После злоумышленники стали обливать зажигательными смесями кресла в зрительном зале, что вызвало масштабный пожар в помещении.
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Мария Федоровцева