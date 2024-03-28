По пути следования террористов из «Крокуса» обнаружили боеприпасы

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Шесть гранатомётных выстрелов и взрыватель обнаружили по пути следования террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что 27 марта на трассе М-3 «Украина», около полосы в сторону Брянска были обнаружены пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6. Их нашли в четырёх метрах от дороги. Место обнаружения боеприпасов оцепили, после чего взрывотехники подорвали найденные снаряды.
Именно по этой дороге 22 марта ехали террористы. Их автомобиль обнаружили, после чего началась погоня.
В настоящее время выясняется, принадлежали ли найденные боеприпасы террористам. В ходе атаки здания концертного зала они использовали автоматы, ножи, коктейли Молотова и бензин.
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*запрещённая в России террористическая организация
Именно по этой дороге 22 марта ехали террористы. Их автомобиль обнаружили, после чего началась погоня.
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова