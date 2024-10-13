Названа причина признания иноагентом музыкального критика Артемия Троицкого*

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Музыкальный критик Артемий Троицкий признан иноагентом в числе прочего за призывы к убийству российских политиков. Это следует из судебных документов.
Троицкий* обратился в столичный суд с иском к министерству юстиции РФ, чтобы добиться снятия статуса иноагента, сообщает РИА Новости. По его словам, этот статус «унижает его достоинство», а также отрицательно сказывается на его положении и репутации.
В судебных материалах отмечается, что критик и музыковед является физическим лицом, находящимся под иностранным влиянием, которое выражается в получении поддержки от иностранного источника. В ходе мониторинга было установлено, что Троицкий* участвует в создании и распространении материалов на иностранных площадках, даёт интервью YouTube-каналам, большей частью украинским, и каналам иноагентов.
В качестве примера суд привёл публикации, в которых критик призывал к убийству российских политиков, распространял недостоверную и заведомо ложную информацию об СВО, осуждал и оскорблял российские власти.
На основании вышеизложенного суд отклонил иск Артемия Троицкого* к министерству юстиции. Он обжаловал это решение в высшей инстанции, но и там первоначальный вердикт оставили без изменений.
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* Признан иноагентом в РФ
В судебных материалах отмечается, что критик и музыковед является физическим лицом, находящимся под иностранным влиянием, которое выражается в получении поддержки от иностранного источника. В ходе мониторинга было установлено, что Троицкий* участвует в создании и распространении материалов на иностранных площадках, даёт интервью YouTube-каналам, большей частью украинским, и каналам иноагентов.
В качестве примера суд привёл публикации, в которых критик призывал к убийству российских политиков, распространял недостоверную и заведомо ложную информацию об СВО, осуждал и оскорблял российские власти.
На основании вышеизложенного суд отклонил иск Артемия Троицкого* к министерству юстиции. Он обжаловал это решение в высшей инстанции, но и там первоначальный вердикт оставили без изменений.
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* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов