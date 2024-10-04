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Российские музыкальные платформы начали маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом пишет Telegram-канал Readovka.
Ранее в этот день зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начнут исполнять законные требования Минюста РФ и промаркируют певцов и музыкантов-иноагентов в своих музыкальных библиотеках.
До этого российские музыкальные платформы не озадачивались такими вопросами. В частности «Яндекс.Музыка» регулярно выводила в топы композиции иноагентов. При этом авторы размещённых песен получали проценты с подписки, которую оплачивает пользователь. Это означает, что сервис косвенно мог спонсировать ВСУ, если начислял роялти тем, кто финансово поддерживает Украину.
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Анастасия Чинкова