Основательницу сети кафе «АндерСон» Татулову* признали иноагентом

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Анастасия Татулова*, основательница сети кафе «АндерСон» и бывший общественный омбудсмен, была внесена в реестр иностранных агентов Министерством юстиции РФ.
Причиной стало её критическое отношение к специальной военной операции и получение информационной помощи от иностранных источников, сообщают судебные материалы.
По информации ТАСС, Татулова* распространяла материалы, связанные с лицами из реестра иноагентов, а также публично критиковала действия российских властей.
Татулова*, известная своими бизнес-проектами, продала сеть кафе «АндерСон» в 2023 году и эмигрировала в Португалию. В апреле 2024 года её имя появилось в реестре иноагентов. Кроме того, сеть кафе была оштрафована на более чем 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства, включая использование схем с «серыми» зарплатами и подменными кассовыми аппаратами.
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«Татулова* занимается политической деятельностью и находится под влиянием иностранных источников, оказывающих ей информационную поддержку», — говорится в документе.
По информации ТАСС, Татулова* распространяла материалы, связанные с лицами из реестра иноагентов, а также публично критиковала действия российских властей.
Татулова*, известная своими бизнес-проектами, продала сеть кафе «АндерСон» в 2023 году и эмигрировала в Португалию. В апреле 2024 года её имя появилось в реестре иноагентов. Кроме того, сеть кафе была оштрафована на более чем 500 тысяч рублей за нарушения налогового законодательства, включая использование схем с «серыми» зарплатами и подменными кассовыми аппаратами.
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Елена Перлова